3大電信串流雙11超火 訂閱收視量翻倍成長
雙11狂熱，不僅帶動網購平台業績飆升，電信串流平台也跟著受惠。依據中華電信、台灣大哥大與遠傳電信最新統計顯示，Hami Video、MyVideo與friDay影音在訂閱數、促案申辦、新會員註冊及內容收視量等指標全面提升，呈現今(2025)年來少見的同步成長熱潮。
中華電信主打「雙11輕鬆購」長天數優惠方案，有效吸引用戶參與，使Hami Video的促案訂閱數較前期翻倍上揚。影劇館+與電視運動館2大館別的訂閱客戶數更比平日增加近6倍，而家庭成員功能的使用帳號則較前期提高2.5倍。
在內容收視方面，中華電信指出，Hami Video受惠CPBL、MLB等賽事轉播，提升平台運動內容觀看熱度。電視運動館的不重複收視人數較10月大增26%，整體收視時長飆升37%，MLB場均收視人次較10月暴增3.2倍。平台近期上架多部獨家戲劇與強檔電影，比如《看看你有多愛我》、《全知讀者視角》等，帶動影劇館+的收視占比維持高檔。
台灣大哥大MyVideo在雙11檔期祭出限時「年卡888元」方案，推升年訂閱用戶數較10月擴增3倍。平台同步上線多部原創台劇，包括《人浮於愛》、《監所男子囚生記》等作品，明顯拉升戲劇觀看數。會員制度也是成長要素之一，針對黑卡會員提供電影包場、限定活動及大型演唱會優先購票等權益，吸引部分用戶升級。
遠傳電信今年適逢friDay影音成立10週年，加上雙11檔期，相關促銷方案再創平台歷年同期新高，年飆1.6倍；新會員註冊數較前期增逾2倍。平台以「360天送360天」方案搭配限量周邊，掀起申請熱潮，活動開始後不到48小時贈品即全數索取完畢。而friDay影音與韓國熱門節目《地球娛樂室》合作打造「兔瓏」聯名周邊，吸引粉絲購買與收藏，並拉抬平台整體討論度與曝光度。
