3大電信影音收視榜揭曉 韓綜台劇動漫3大主力

全民瘋追劇，3大電信業者公布今(2025)年度收視榜，顯示用戶觀看內容的習慣更加多元。從戲劇到動漫、從綜藝到兒童館，收視成長幅度普遍較去(2024)年提升，影音平台的自製與獨家內容，持續成為拉抬會員數的關鍵因素。

中華電信今年在戲劇與電影的表現最為亮眼，統計發現，Hami Video影劇館+全年總收視比去年增加近3成，獨家韓劇再度扮演帶頭角色，《我的完美秘書》成為年度戲劇點閱冠軍，話題台劇《化外之醫》在金鐘獎後熱度顯著飆升。多部韓劇獨家上架，帶動整體戲劇類使用時間大增，電影榜則呈現動畫抬頭，《名偵探柯南100萬美元的五稜星》、哆啦A夢系列均名列前茅。

家庭與兒童內容方面同樣穩定增長，經典《櫻桃小丸子》、人氣《妙妙犬布麗》連續上榜，長期維持高黏著度。綜合節目的上升幅度則最為明顯，收視較去年飆升近5成，《九條好漢在一班》、《我們這一攤2》等台綜成為使用者週更的重要動力。

伴隨著內容擴張，中華電信強勢導入AI推薦工具，包含聊天機器人與完劇後推介功能，使網路訂閱人數與互動行為均明顯升溫，也反映平台在內容與技術整合上的進一步深化。

台灣大哥大MyVide年度榜單則呈現不同面向的收視變化。動漫內容持續「破圈」影響更大群族群，像是《我獨自升級》、《膽大黨》等作品延續高話題，讓今年動漫觀看人數比去年提高37%，原本較核心的族群已逐步主流化。除了熱血、動作系列，「美食x日常」題材也吸引固定族群，成為晚間放鬆的熱門選擇。

戲劇類以台劇占比最多，《零日攻擊》以高討論度奪冠，《人浮於愛》、《喝酒吧！笨蛋》等作品名列前段，貼近生活的題材仍是觀眾最具情感黏著的類型。今年與社會事件相關的紀錄片與調查節目也大幅增溫，例如《空難事件簿：波音737Max》、《路怒症殺人案》皆在議題發酵後出現收視高峰。MyVideo指出，節目館今年出現大量深度內容入榜，反映觀眾對知識型內容的需求快速提升。

在電影部分，動畫與好萊塢動作片兩線並進，《大雄的地球交響樂》、《台北追緝令》、《不可能的任務》都擠進前段班，使電影館觀看小時數年增超過4成。搭配雙12優惠與返利黑卡會員數大幅上揚，MyVideo在會員經營上展現成效。

遠傳friDay影音以韓綜為最大亮點，推升平台整體付費會員年升2成。《地球娛樂室3》蟬聯年度總榜冠軍，韓綜節奏明快、真人互動強，成為全年收視最高的單一節目。除韓綜外，韓劇、日劇如《模範計程車3》、《我奪走了公爵的初夜》、《宛如粼光夫婦日和》等劇集帶來大量追劇動能，平台在多元類型的收視上均衡成長。

綜藝榜除長青節目《Running Man》、《我獨自生活》之外，節奏輕快的新節目《秘書鎮》首次進榜。動漫方面，《我獨自升級第2季-起於闇影》、《怪獸8號》等作品表現亮眼，吸引年輕族群回流。

根據官方的統計資料，friDay影音已經連續3年維持本土OTT平台付費訂閱率最高的表現，今年內容布局集中在強勢韓綜與日劇市場，有助平台在競爭激烈的市場中形成更明確的定位。

2025年3大電信影音收視榜，如下表

