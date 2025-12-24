3大電信推樂齡優惠方案；網傳影片方案多處與現實不符

Taiwan FactCheck Center

網傳「65歲以上手機月租費隱藏方案曝光，每月只要149元」？

三大電信業者確實有推樂齡優惠方案，但網傳內容多處錯誤，是AI生成的內容農場影片。

發佈：2025-12-24

報告編號：3952

查核記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯；責任編輯：陳偉婷

近期社群平台與通訊軟體廣泛流傳一段影片，聲稱國內三大電信業者針對60歲以上長者推出「敬老優惠專案」；經查證，三大電信確實有推出樂齡方案，但網傳影片內容與三大電信樂齡優惠方案有多處不符。該影片是AI生成的內容農場影片，並非可信的消息來源。



一、網傳影片宣稱，中華電信、台灣大哥大與遠傳電信皆推出月租費149元、上網流量2GB左右且通話時間優惠的樂齡敬老方案。然而，比對傳言說法與三大電信業者官網公布的樂齡專案內容，無論在申辦年齡門檻、上網流量及免費通話時間方面，都有明顯落差。



二、網傳影片未引述任何可靠消息來源，影片資訊欄也有標註內容經大幅編輯或數位生成，顯示該影片可能為AI生成，可信度低。



查核中心觀察到，上傳帳號長期發布以高齡族群為對象的「隱藏福利」類型影片，形式與內容農場式的AI生成影片高度相似。



網傳影片內容與電信業者推出的樂齡優惠方案有所出入，且網傳影片為AI生成的內容農場影片，並非可信的消息來源。傳言為「部分錯誤」訊息。

背景

近期網路熱傳多支「手機月租費敬老優惠」相關影片，聲稱中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大電信業者針對60歲以上長者推出「敬老優惠專案」，月租最低只要149元，仍包含上網與通話等服務。

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片內容正確嗎？

網傳影片提及的三大電信敬老優惠方案有多處錯誤

查核中心檢視國內三大電信業者官網上公布的樂齡專案，可發現方案內容與網傳影片所述有所出入，實際方案如下：

（一）中華電信樂齡專案月租149，限4G，須綁約24個月

根據中華電信官網資訊，中華電信有針對65歲以上長者提供月租費149元的樂齡專案，不過只限4G通信，且須綁約24個月；該方案內容為每月1GB行動上網量，網內通話20分鐘免費，網外與市話合計20分鐘免費。經比對，其申辦年齡門檻與資費方案內容，與網傳影片所述並不相同。

（二）台哥大60歲以上149促銷 須綁約30個月

根據台哥大官網資訊可知，自2025年12月1日至2026年1月1日止，台哥大有推出兩項4G月付149元促銷方案，其一是60歲以上者可申辦的「4G 149手機商品案」，須綁約30個月，上網流量200MB，網內通話200分鐘；其二則是60歲以上及18歲以下者可申辦的「4G 149門號案」，須綁約24個月，上網流量1GB，網內通話200分鐘。

經比對，台哥大這兩項月租費149元的方案內容，其上網流量低於網傳影片講的2GB，每月網內通話也有200分鐘上限，並非傳言說的完全免費。

（三）遠傳長青銀髮族專案月租最低129元

根據遠傳官網資訊，遠傳提供給65歲以上者申辦的「長青銀髮族專案」月租費最低129元，上網流量為1.2GB，並非2GB，且通話優惠為網內每月20分鐘、網外每月10分鐘免費，也不是傳言所稱的網內每通電話前3分鐘、網外每月20分鐘免費。

查核點二：網傳影片來源

網傳影片為AI生成，可能是先養帳號再轉售牟利

網傳影片並未引述任何可信消息來源，內容也有多處錯誤。查核中心檢視該影片資訊欄，可看見影片已標註「內容經大幅編輯或數位生成」，由此可判斷網傳影片可能由AI生成，內容也不可信。

上傳影片的帳號過去曾發布多則標題為「台灣65歲以上必看」的影片，都是針對65歲以上老年人的健康養生、隱藏福利等民生相關主題，形式與查核中心先前查證過的AI生成內容農場影片高度相似。查核中心曾查證過「60歲以上長者搭乘台鐵、高鐵可享受特別優惠」、「65歲長者每月可領8千多元隱藏補助」等AI生成影片，其內容均夾雜錯誤資訊。

這類影片普遍缺乏具體消息來源，封面設計、剪輯風格與敘事節奏重複性高，疑似套用固定模板大量產製，可能事先以「養帳號」方式累積追蹤數，待帳號成長後再轉售牟利。