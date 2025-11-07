3大電信「4G吃到飽」要下架？千萬用戶慌了 真相曝光

外傳4G吃到飽要下架，讓千萬用戶十分恐慌。示意圖／翻攝自Pixabay

外傳4G吃到飽要下架，讓千萬用戶十分恐慌。國民黨立委王鴻薇日前表示，遠傳電信、台灣大哥大從本月開始全面停售經銷通路4G吃到飽的方案，只剩下直營門市、網路申辦，消費者擔心中華電信也會跟進。對此，交通部長陳世凱、NCC主秘黃文哲回應了。

近日有民眾發現電信業者紛紛取消4G吃到飽專案，不少人十分崩潰。國民黨立委王鴻薇3日指出，遠傳、台灣大本月開始停售經銷通路4G吃到飽方案，只剩下門市跟網路申辦。市場擔憂是否中華電信也會跟進？對此，交通部長陳世凱回應稱，目前未收到中華電信4G資費下架的訊息，各種4G的資費專案都還在。

陳世凱接著說，會回去與中華電信溝通，要站在消費者立場思考，做網路資費的決策。另外，國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲回應，5G資費較貴有部分原因是資費綁手機，目前沒有聯合壟斷這件事，並表示會去了解情況。

事實上，關於停售4G吃到飽，台灣大哥大回應指出，台灣大並未停售4G吃到飽，僅對經銷通路進行調整，是考量到不同通路跟客群的經營策略，消費者還是可以透過台灣大哥大直營、加盟、客服、電銷、網路門市申辦4G 688、699吃到飽資費方案。遠傳則說，經銷商通路停售4G月租699方案，但仍然提供4G月租499、599方案，還有5G多元資費，可以滿足不同客群。



