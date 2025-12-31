3大電子票證命運青紅燈 北捷多元支付壓垮駱駝？

新興「電子支付」崛起，傳統「電子票證」面臨團滅危機！人手一支手機可掃碼消費、儲值、轉帳，還能以乘車碼搭乘大眾交通，已取代電子票證大部分功能，以致各家銀行陸續停止信用卡附加悠遊卡、一卡通、愛金卡等儲值卡，那曾經辛苦建構的「小額支付」世界，已逐漸走入分崩離析的命運。

電票授權金戛然而止 北捷多元支付壓垮駱駝

悠遊卡前身為「台北智慧卡」，自2001年起肩負起大台北捷運、公車的電子票證大任，2006年7月由中國信託、國泰世華、台新銀行及台北富邦等4家「悠遊一班」發行悠遊聯名卡，開啟「嗶小額」的消費模式，吸引各家銀行信用卡紛紛附掛電子票證功能，悠遊卡、一卡通、愛金卡等公司在收取豐厚的授權金、錄卡費及刷卡分潤下，成為最大的獲利來源，也是轉虧為盈的重要關鍵。

不過「一代新人換舊人」，好不容易培養起民眾使用電子票證支付的習慣，終不敵「電子支付」興起的摧殘，人們使用手機結帳漸成主流。而今(2026)年1月3日起北捷支援多元支付，開放5家電子支付掃描乘車碼進出閘門，最快7月起持信用卡也能感應乘車，對於電子票證業務無疑是雪上加霜。

去(2025)年多家銀行已察覺問題癥結，紛紛停止信用卡中附掛儲值卡功能，以節省鉅額的授權費用。比如中國信託、台新銀行、玉山銀行等業者修訂約定條款，若卡友1年內未使用電子票證功能，當卡片效期屆滿後將改發無票證新卡；安泰銀行更直接「切斷連結」，不再發行悠遊聯名卡。導致最大收益的「聯名卡手續費」有「斷炊」之虞。

轉型電子支付艱困謀生 減碳分析成救命浮板

儘管悠遊卡、一卡通及愛金卡轉型為電子支付公司，無奈群雄並起、強敵環伺，加上「補貼優惠」無力叫戰，以致悠遊付與icash Pay使用人數成長緩慢，而一卡通iPASS MONEY今年起與LINE Pay分道揚鑣，再再突顯經營上的困境。

擁有巨量交通人流數據庫的悠遊卡、一卡通公司，開始朝向ESG方向發展，提供各大企業減碳數據分析，有如汪洋中的救命浮板，然而當民眾改用電子支付、信用卡搭車時，電子票證收集的數據勢必下滑，也不再具有代表性，獲利空間將被壓縮。

開發造型卡獨特優勢 有機會變台灣泡泡瑪特

這3家儲值卡公司其實擁有獨特的優勢，也是過去穩定收益的項目之一，即是發行具有電票功能的「造型卡」、「紀念卡」、「名人卡」，或許是危急存亡之秋的突破口。像是哥吉拉公仔造型卡、伸縮造型卡、哈利波特魔杖卡…等，都是網友爭搶的商品，其中美少女戰士造型卡在拍賣平台上的價格，更已飆升超過3,000元。

不過，銷售「造型卡」須要精準的規畫，從掌握市場動向、洽談知名IP授權、定價策略到上市宣傳等，皆須有專業行銷人才操刀，甚至要打破窠臼，開發驚世的商品，或許能變身為台灣的「泡泡瑪特」。然而悠遊卡公司、一卡通公司背後大股東均為政府單位，又負有重大的企業社會責任，稍有不慎恐跌入萬丈深淵，「波多野結衣悠遊卡」風暴還殷鑑不遠。

電子票證公司何去何從？真得會變成「時代的眼淚」？還是能「逆風飛翔」？絕對不要交由市場決定，而是面對挑戰、創造時勢。二戰時英國首相邱吉爾曾說「成功不是結局，失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進」，尤其是「不要浪費一場好危機」。

