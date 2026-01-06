3大領域超缺人 AI助攻媒合效率

▲AI不只是科技業的專利，更是職場必備工具。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

[NOWnews今日新聞] 根據1111人力銀行調查指出，2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口，其中基層執行人力46%與專業技術人才32.5%，是企業最急於補強的兩大類型。隨著AI快速滲透各行各業，企業用人需求與求職模式正同步轉變。從工程研發、行銷企劃到行政支援、服務管理，AI不只是科技業的專利，更是職場必備工具。

1111人力銀行統計，2025年12月，AI相關工作機會數約4.3萬筆，相較去年同期成長約27%，若以產業別來看，電子科技╱資訊╱軟體╱半導體人力需求超過2萬筆排名第一，其次則是一般服務業7442筆及一般傳統製造5227筆，職務範圍涵蓋工程師、機械製造、餐飲服務、行政後勤、行銷企劃等多元類別，顯示AI工具已經成為全民求職必備技能。

廣告 廣告

若就成長幅度來看，醫院對於AI人才的需求較去年同期大增76%、人身保險相關成長71%、汽車╱零件製造成長39%、飯店╱旅館成長31%。同時就1111人力銀行觀察，擁有AI相關證照的新鮮人，起薪平均可比同儕高2000-3000元，只要具備AI能力，薪資成長幅度約8－10%。

近年來企業導入AI的速度明顯加快，不僅提升生產力，也改變用人策略，看準此一趨勢，1111人力銀行整合資料庫、產業趨勢與用戶行為分析，推出「AI找工作第一快」，結合AI工具與大數據，協助求職者大幅縮短求職時間、提升媒合成功率。根據1111人力銀行統計，自從導入AI工具後，求職者主動投遞數量較過去增加2倍，企業回應邀約面試的數量也成長2倍以上，整體而言人才媒合效率大幅提升60%。

1111人力銀行發言人曾仲葳觀察，企業徵才已從過去「大量投遞、慢慢篩選」，轉為「精準搜尋、快速配對」，希望能更快找到符合需求的即戰力人才；相對地，求職者也不再願意耗費大量時間逐一篩選職缺，而是期待系統能主動推薦合適工作。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，透過「AI找工作第一快」，讓科技真正回歸服務本質，協助人才與企業快速、精準地彼此找到對方。隨著AI技術持續進化，1111人力銀行也將持續優化平台功能，陪伴求職者在快速變動的職場環境中，找到最適合自己的位置。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

K董張國煒親自開回來！星宇航空A350-1000抵台 水門禮迎全台首架

網提案廢除「非專業檢舉改裝車」 交通部回應了

沒有是非題了！機車筆試全改選擇題 1月4項駕照管理新制上路