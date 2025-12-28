3天不洗毛巾=馬桶擦臉！醫師曝正確清洗方式

醫師提醒，毛巾應定期清洗、更換。（示意圖／翻攝自pexels）





日常生活中看似不起眼的毛巾，若使用與清洗方式不當，恐成為細菌大量滋生的溫床。醫師黃軒過去曾在臉書發文提醒，毛巾上的細菌數量與使用頻率、清洗方式以及晾乾環境密切相關，若長時間未清洗、未完全乾燥，可能引發皮膚感染、過敏反應，甚至產生異味。

常見細菌藏毛巾 恐引發感染與過敏

黃軒指出，毛巾在反覆使用、長時間潮濕的情況下，容易滋生多種細菌。其中包括大腸桿菌，可能引起腸胃道感染與腹瀉；金黃色葡萄球菌，常見於皮膚與黏膜，一旦在毛巾上大量繁殖，恐導致皮膚感染、痤瘡或其他皮膚問題；此外，潮濕環境也容易滋生黴菌，可能誘發呼吸道不適與敏感性皮膚炎。

研究示警：三天不洗如「拿馬桶擦身體」

黃軒引述美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，毛巾若三天未清洗，病菌數量可高達約8千萬隻，「如同用馬桶擦拭身體一般」，若一週未洗，細菌數甚至可能上看上億隻，對健康造成潛在風險。

毛巾該怎麼洗？熱水、通風是關鍵

對此，黃軒建議，毛巾應「每使用2至3次就清洗一次」，至少每週清洗一次為宜。清洗時可使用熱水或肥皂水浸泡約10分鐘，再以手洗或洗衣機清洗，並務必放置於通風良好的環境中徹底晾乾；即使是新毛巾，也應先以熱水清洗後再使用，才能有效降低細菌殘留風險。