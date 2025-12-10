3天不能動！保險鑑定才能修 塔式車位斷裂車側翻

高雄市三民區一處住宅大樓的停車塔，發生車輛砸落側翻的意外。（圖／東森新聞）





高雄市三民區一處住宅大樓的停車塔，發生車輛砸落側翻的意外，造成塔式車位無法移動，得等保險公司鑑定理賠後，才能開始維修，住戶還得等上三天才能開車，疑似是車位平台支架斷裂，才會平台連同車輛砸落，有可能是設備故障，但有住戶懷疑有車主車門沒關好，上升的過程中卡住旁邊車位才造成意外。

三民區這棟大樓的機械停車塔，車輛的進出口自動門半開著，可以看到裡面的自小客側翻，車頂鈑金已經因為側摔凹凸不平，而擋風玻璃也碎裂，停車塔的車輛摔成這樣，又卡在門口技師還無法來維修，塔內總共可放38輛車全部動不了，住戶急得要去上班只好各想辦法。

大樓住戶：「所以現在很不方便困住了（對，我只能走路。）」

大樓住戶說停車塔是由日本設計，有三十年歷史，操作方式是車輛進去後，機械平台會將車輛上升到指定位置放好，出意外的車卻是好好的放在平台上，平台卻突然斷裂。

大樓住戶：「車台板在上面上面車子，它現在外邊的兩邊的支架，好像是斷掉然後車台板，包括車整個掉下來，它是第一輛車其實是最低的，最低的那一台，它是最低的所以傾斜這樣下來，如果從高樓層掉下來，那整個車子就毀了，就會摔得很慘了。」

而這個停車塔每月都有保養也有年度檢修，還有工務局核發的使用許可證，但是停車平台的支架為什麼會斷裂，連同車輛一起砸下來，有住戶懷疑是人為事故。

大樓住戶：「現在你看到的那輛車是被人碰下來的，被人碰下來的不是自己掉下來的，是要上去的那輛車車門沒有關好，算是上去時撞上它把它撞下來。」

停車塔的意外是發生在九號下午二點，但是因為砸落的車輛涉及保險問題，要保險公司來鑑定才能理賠，停車塔的維修廠商也才可以施工，至少要三天的時間才處理得完，住戶暫時無法開車，除了出門不方便外，這樣的砸落也真的讓住戶心裡怕怕。

