3天內全球11國央行宣布利率政策 英預期降息求生 日恐祭出30年來最強緊縮
全球金融市場迎來了超級央行週，各國央行利率政策將決定全球資本版圖移動方向。（圖片來源／信傳媒編輯台）
2025年邁入尾聲，全球金融市場本週迎來了關鍵的時刻——「超級央行週」。隨著美國聯準會（Fed）上週率先開槍降息，週（18）四至週五，台灣、英國、歐洲及日本央行接力登場。與過去兩年全球央行「同步抗通膨」的步調不同，2025年底紛紛轉向「各自回應國內通膨與成長」。
從17日到19日，3天內全球將有11個國家的央行宣布利率政策，包括台灣、英國、日本、歐洲央行、印尼、挪威、瑞典、智利、泰國、墨西哥、俄羅斯等央行陸續宣布利率政策，目前最特別的是，大多數央行不是維持現狀就是降息，僅日本央行極有可能宣布升息。
美國降息護航軟著陸，墨西哥跟進
美國聯準會已於上週決議將聯邦基金利率目標區間下調 25 個基點至3.50％至3.75％。這是Fed今年以來的第三次降息，也是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）所說的「政策重新校準」的關鍵一步。
《華爾街日報》（WSJ）分析指出，Fed 此舉顯示其對通膨回落至2％目標具有信心，但重啟每月400億美元的短債購買計畫。部分分析解讀為暗示銀行體系的流動性並不如表面充裕。
拉美的「降息接力」則聚焦墨西哥。路透調查顯示，多數經濟學家預期墨西哥央行（Banxico）18日把政策利率下調1碼至7.00%，但對2026年初是否續降看法接近五五波。墨國財經媒體也以「可能降息但不等於一路寬鬆」形容，意指核心通膨與匯率仍是決策門檻。
英國預期降息，歐洲陷經濟疲軟下的兩難
焦點轉回歐洲。台灣央行理監事會預計於今（18）日下午公布結果，隨後英國央行（BoE）與歐洲央行（ECB）將於晚間揭曉謎底。
英國方面，11月通膨回落至3.2%帶動市場預期英國央行將跟隨美國腳步，降息25個基點至3.75％，以刺激陷入停滯的經濟。
英國《金融時報》（FT）指出，英國央行的降息是「遲來的正義」，英國家庭正承受沈重的房貸壓力，若不降息，明年恐面臨技術性衰退。
另一方面歐元區，情況較為複雜。雖然德國經濟數據疲軟，呼籲降息的聲音高漲，但歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）面臨內部分歧。市場主流預測，ECB本月將選擇「按兵不動」，維持存款機制利率在2.00％，主要再融資利率 2.15%，留待2026年初再視情況行動。
路透則報導，歐洲央行（ECB）預料維持利率不變，原因是通膨接近2%目標、且景氣表現較預期有韌性。瑞士央行（SNB）也在12月11日將利率維持在0%，顯示即使通膨偏低，也未急著重返負利率。
日本央行恐將全球唯一的升息，結束30年超寬鬆政策
本週的壓軸大戲將在明（19）日的東京上演。日本央行（BoJ）被視為本週最大的變數。市場強烈預期總裁植田和男將宣布升息至 0.75％，與全球多數央行偏向「走降息」形成強烈對比，若成真將成為日本自1990年代以來最高的政策利率水準。
《日本經濟新聞》（Nikkei）報導指出，今年日本「春鬥」（勞資談判）帶來的薪資漲幅超出預期，終於形成了央行夢寐以求的「薪資-物價良性循環」。報導分析，日圓長期疲軟導致進口成本大增，已引發民怨，日本政府與央行此刻有高度共識需要透過升息來支撐日圓匯價。
若明日確定升息，將等同宣告日本長達三十年的「超寬鬆貨幣時代」終結。這也意味著全球最後一個「廉價資金池」將關閉，對全球金融資產的定價將產生一定影響。
