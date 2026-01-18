3天內同地點第2起！高雄蚵仔寮漁港再現浮屍

位於高雄市梓官區的蚵仔寮漁港，風景優美但最近不太平靜，今（18日）上午有一具男性浮屍在港區內海面被發現，而這也是此處3天以來第2起同類型事件，3天前是一位海軍士官身亡於此。

高雄蚵仔寮漁港。（圖／翻攝高雄旅遊網）

據了解，事發時間是今天上午9點28分左右，港內的安檢所人員接獲民眾通報，指稱看到1名男子漂浮在港內海面上，立即會同警方、消防隊趕往處理。

遺體被拉上岸後確認死亡，身亡的時間已有數天，且沒有明顯外傷，初步排除有外力介入，但其身上沒有證件，仍需進一步釐清身分，目前鑑識人員已到場採證，全案將報請橋頭地檢署的檢察官跟法醫相驗。

這起浮屍事件往回推3天前，在13日下午有位26歲王姓海軍士官被發現陳屍在此，他生前還有跟警方通上電話，但表明不願被找到就此失聯，後來就發現他浮屍港內海面上。3天內同類型事件發生2起，不禁讓人毛骨悚然。

