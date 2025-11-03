3天內2度被日本旅客插隊！還嗆「反正這裡是台灣」 她1句霸氣反擊

生活中心／彭淇昀報導

插隊這種行為令人厭惡！一名女網友抱怨，他3天內連續2次被日本旅客插隊，還說「反正這裡是台灣嘛」，讓她氣得用日文回嗆，對方只好乖乖走到後面排隊，貼文曝光後，引發一票網友共鳴，「日本人出國很容易放飛自我」。

女網友抱怨，她3天內連續2次被日本旅客插隊，對方還嗆「反正這裡是台灣嘛」。（示意圖／機場公司提供）

原PO在Threads上發文表示，「我真心搞不懂，為什麼日本人一出國就不會排隊了？這3天我被插隊2次，結果2次都是日本人。更誇張的是，其中一次他們以為我聽不懂，還說：反正這裡是台灣嘛～」，讓原PO傻眼直呼「在台灣就可以插隊是什麼邏輯？」

原PO直言，當下她直接用超級流暢的日文請他們到最後面排隊，「我母語也是日語，作為同胞有夠丟臉」。

貼文曝光短短1天，吸引超過59萬次瀏覽、3.8萬讚，不少網友紛紛直呼，「有滑到很多在講日本人出國後大解放的文耶，在國內他們只是刻意壓抑自己」、「很多日本人在台北捷運上也是聊天聊得聲量很大」、「他們插隊都可以很自然，完全不會看後面的人」。

有網友分享自身經歷，「親戚先生是日本人，有次在台灣坐他開的車，在市區直接一個超速+闖紅燈，他的理由就是，反正台灣沒在管，但他本身在日本完全沒有任何違規紀錄」、「前天在西門町，3個人講話超級無敵大聲，站在旁邊的我，耳朵快聾了，直到我的眼神掃射，他們才安靜」、「我在紐約的萬聖節遊行也是遇到日本人插隊…還理直氣壯」。

