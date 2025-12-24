3天內2故障！中捷電力異常停駛3小時挨批 交通局：將和原廠共同了解

記者潘靚緯／台中報導

台中捷運綠線22日晚間發生電力異常，造成停駛近3小時，影響29班次及旅客4800人。發生電力異常的原因，交通局長葉昭甫表示，相關單位將與原廠Alstom共同了解，對於造成旅客不便表示歉意。對此，民進黨議員痛批中捷3天內發生2次故障，暴露系統穩定與應變機制的漏洞，要求交通局與中捷公司應深刻檢討。

交通局長葉昭甫表示，相關單位將與原廠Alstom共同了解中捷電力異常原因。（圖／翻攝畫面）

葉昭甫表示，中捷綠線22日晚間7時23分出現電力異常，當下行控中心立即確認月台軌道區安全無虞，並嘗試重新投入電力恢復營運。為確保旅客安全，於7時24分針對停滯於站間的列車進行廣播，請旅客不要自行操作車門釋放把手開啟車門，但仍有旅客嘗試開啟車門，因捷運綠線為無人駕駛，列車系統自動啟動安全保護機制，導致軌道區斷電，列車停滯於站間。

廣告 廣告

行控中心通知站長及列車人員讓車輛手動先進站，讓民眾先從月台下車，並啟動接駁車，持續進行電力搶修作業，直到晚間10時10分全線恢復，中捷公司初判可能與電力監控設備伺服器異常有關。

根據《自由時報》報導，議員曾朝榮表示，中捷3天內發生2次故障停駛，已經是營運穩定度與風險控管的警訊，要求中捷針對電力系統、列車設備進行全面檢修，並檢討停駛時的替代運輸與現場管理流程。

議員林祈烽痛批，3天內2起事故，讓市民用通勤時間與心理壓力幫中捷測試中捷應變系統，讓市民對中捷失去信心。議員陳雅惠表示，短短三天內接連出現重大異常，已暴露系統穩定與應變機制的漏洞，要求市府與中捷全面盤點電力與營運系統。

更多三立新聞網報導

公司帳戶交詐團辦貸款 2個月吸金2538萬負責人喊無辜 法官3事證打臉

叫醒酒友反遭鐵塊「爆頭」倒臥血泊 彰化69歲翁昏迷20天傷重不治

台中摩鐵傳槍響！外埔50歲男清晨入住頭部中槍死亡 檢警介入調查

「張文是我兄弟」又來了！揚言捷運車廂放炸彈引爆 中捷警全面戒備

