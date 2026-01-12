3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。

蔡允潔昨（11日）突然曬出全黑圖表示自己需要求救，她透露目前需要能夠盡快安排全身健檢的醫院，尤其是當天能夠一次做完「不需要低渣飲食」，直呼：「為了活下去」，必須要快點找到生病原因。

雖然蔡允潔在文中並未提到病況，不過她三天前才曝光正在醫院打點滴的照片，呼籲外界不要擔心的同時，也不忘替自己打氣，「加油加油，努力撐下去」，表示要恢復健康才能夠工作、照顧家庭。

蔡允潔急找能夠馬上健檢的地方。（圖／翻攝自IG）

