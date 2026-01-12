3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
娛樂中心／蔡佩伶報導
女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。
蔡允潔昨（11日）突然曬出全黑圖表示自己需要求救，她透露目前需要能夠盡快安排全身健檢的醫院，尤其是當天能夠一次做完「不需要低渣飲食」，直呼：「為了活下去」，必須要快點找到生病原因。
雖然蔡允潔在文中並未提到病況，不過她三天前才曝光正在醫院打點滴的照片，呼籲外界不要擔心的同時，也不忘替自己打氣，「加油加油，努力撐下去」，表示要恢復健康才能夠工作、照顧家庭。
更多三立新聞網報導
宋仲基也愛香菜餅乾！來台現蹤街頭被拍 超商搜刮整袋戰利品笑了
72萬YTR要拍成人片！54秒預告驚見「Joeman、呱吉」助陣太震撼
婚禮「2男1女婚紗照」掀熱議 男方身分曝光了：是大咖男星
女星車展被「色」影師猛拍下半身...不忍了 震怒PO照公審對方
其他人也在看
士電去年營收371.78億元創新高 估今年持續成長
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）重電廠士林電機今天公布2025年12月自結合併營收新台幣40.72億元，月增37.4%、年增17.7%，是單月次高和同期新高，全年自結營收371.78億元，年增6%，創歷史新高。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
強化帳密安全 數發部教3招防駭
面對資安威脅，提升帳密防護更加重要。數發部提醒，駭客時常利用暴力破解、竊取帳戶資料，建議民眾透過強化密碼難度、二階段認證以及定期巡檢等三大招，保障個人隱私與數位財產安全。 數發部資安署12日舉行記者會，根據統計，超過37%資安威脅來自入侵攻擊，駭客會利用超級電腦進行「暴力破解」等手段，試圖破解並取得服務權限，以盜取個資，其中又以社群媒體、購物平台等網站遭駭風險及機率較高。 數發部資安署主任李昱緯指出，強化帳號密碼安全是數位防禦的第一道防線，而民眾使用「弱密碼」是常見的資安漏洞，若將密碼設定為123、abc，或是使用個人資訊如手機、生日等，駭客很輕易即可突破權限設定。 此外，駭客也會利用已外洩的個資，試圖以同組帳號密碼登入不同網站，進行「撞庫攻擊」(駭客將外洩的帳號、密碼到不同網站亂試)，曾經有民眾因個資外洩，導致會員點數遭盜賣。 數發部提醒民眾透過三大招強化帳密安全。首先是建議使用「強密碼」，增加密碼長度及複雜度，至少包含15個字元，並落實「一站一密碼」原則，也盡量不使用生日、姓名、電話等容易被猜測的資訊。李昱緯說：『(原音)要密碼增加長度及複雜度，建議至少15個字以上，甚至越長越好。中央廣播電台 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
差太多！原來寶可夢《超夢的逆襲》美國台詞遭魔改：悲劇主角變成想統治世界
《寶可夢》動畫系列曾在 1998 年，推出了一部相當經典的動畫電影《神奇寶貝劇場版：超夢的逆襲》，裡面的超夢對於人類宣戰的台詞，描述了牠被人類創造出來、所憎恨的一切。然而最近卻有網友指出，英文版的在地化翻譯，完全「魔改」了劇情，讓超夢從原本探討自我存在和生命意義的深度，變成了單純想要統治世界的大魔王。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶買日知名生甜甜圈 供應數量無預告大減民眾傻眼
南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導日本知名生甜甜圈，在高雄開設海外分店，開幕第三天，依舊吸引大批人潮排隊搶買，但前兩天號碼牌都發到200號，12日卻減為110號，讓不少排隊的人傻眼。民眾希望店家能夠在官網上公告每天供應的數量和完售情況，避免白跑一趟。日本知名生甜甜圈，在高雄開設海外分店，開幕第三天，依舊吸引大批人潮排隊搶買，但前兩天號碼牌都發到200號，12日卻減為110號，讓不少排隊的人傻眼。日本知名生甜甜圈高雄分店，12日號碼牌減為110號，甜甜圈供應數量幾乎砍一半，讓不少排隊的人傻眼。（圖／翻攝threads@io_rtjg）小小的巷子裏，排了長長的隊伍，穿著淡黃色圍裙的店員出來向大家說明，只見民眾個個一臉錯愕，民眾在社群平台上發文，說生甜甜圈店居然臨時通知只有發到110號！前兩天都是發到200號，原本1200顆變成600多顆，排在後面的人全部都沒有了。民眾：「有一些訊息可以在網路上公告啊，不然應該有的人是從很遠的地方跑過來的，這樣撲空也不好。」另一位也說，「希望他們公布發多少號碼牌，才不會來撲空。」店門前早早就掛出今日售完的牌子，仍然有不死心的民眾，走過路過，順便進來看看有沒有希望，答案當然是沒有。日本知名生甜甜圈高雄分店，12日號碼牌減為110號，甜甜圈供應數量幾乎砍一半，店長回日本，無法得知縮減原因。（圖／民視新聞）日本知名生甜甜圈店，開幕第三天，依舊一開門就完售，但數量卻比前兩天少了快一半，詢問店員，店員說店長回日本去了，無法回應。消費者只能期待業者供應數量和完售時間能夠更加透明和及時。民眾：「當然希望啊，就是會公布那個發放的號碼牌啊。」另一位也說，「他們有經營粉專，當然是希望他們可以跟消費者講今日已經售完，不用再白跑一趟這樣子。」爆滿的奶油內餡，不少人為它瘋狂，就想吃到一口。怎麼的銷售方式才能讓大家滿意，或許業者也很傷腦筋。原文出處：搶買日本知名生甜甜圈 供應數量無預告大減民眾傻眼 更多民視新聞報導男大生電梯「露GG」頂女顧客屁股！錄影遭抓包…下場曝光日本國會下周「開議即解散」 李逸洋：幾乎已成定局日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
決戰初選民調 林俊憲、陳亭妃催票拚戰白熱化｜#鏡新聞
民進黨高雄黨內初選，電話民調今天(1/12)登場，而台南、嘉義的初選則要等明天(1/13)的抽籤結果才知道民調日期。參選人把握最後催票時機，繼續掃街向民眾拜票。像是台南的林俊憲，動員地方黨公職，持續進行車掃，而陳亭妃，則選在下班時間站路口催票。鏡新聞 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
抗俄影響力 德總理梅爾茨訪印度強化雙邊安全合作
德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(12日)展開為期2天的印度訪問之旅，旨在提升兩國在經濟與國防安全領域的合作。梅爾茨表示，他期盼能透過發展關係，降低印度對俄羅斯的依賴。 綜合路透社與法新社報導，這是梅爾茨自去年5月上任以來首次訪問印度並與印度總理莫迪(Narendra Modi)會面，兩人簽署了一份安全合作備忘錄(MOU)，由德國蒂森克虜伯海事系統公司(Thyssenkrupp Marine Systems)與印度國有造船公司合作，為印度海軍打造6艘潛艦。 莫迪在聯合記者會上表示：「印度與德國正努力打造安全、可靠且具韌性的供應鏈。」 印度目前仍與俄羅斯保持密切往來，不僅大量採購石油，許多軍事裝備也來自俄國。美國總統川普為此對印度祭出高達50%的關稅。 梅爾茨此行也率領一個重量級商業代表團，包括西門子(Siemens)和空中巴士(Airbus)等企業高層，尋求深化德國與印度的經濟關係。德國聯邦外貿與投資署(Germany Trade & Invest)官員溫克(Florian Wenke)表示，「德國對外貿易正在尋找成長型市場，而印度正是這樣的一個市場」。 另一方面，有中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《英雄聯盟》Keria專訪曝「沒有離開T1的理由」，網熱議：可能續約了
Keria 準備續約？T1 在去年成功達成《英雄聯盟》史無前例的世界賽三連霸，五位選手都功不可沒，而今（12）日韓國媒體釋出獨家專訪，其中他表示從小就嚮往 one club-man，而他也認為 T1 是最頂尖的隊伍「沒有離開 T1 的理由」，被不少人認為可能已經與隊伍延長合約，可能會在主場日之類的時機正式公布。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
劉世芳認了「社宅會越蓋越少」 民團轟：詐欺式的選舉跳票
總統賴清德選前高喊要「再蓋13萬戶社會住宅」，塑造居住正義假象，選後卻立刻現形，社宅數量直接打三折，下修至僅剩4萬戶。內政部長劉世芳不但毫無愧色，還公然宣稱「社宅會越蓋越少」，轉而以包租代管充數，等同正式宣告賴政府對年輕人、對基層全面跳票。「打炒房聯盟」臉書粉專痛批，賴總統13萬戶新建社宅跳票！這不就是詐欺嗎？當房價飆到歷史新高(新青安是錯誤政策)、生育率跌至世界倒數第一、兩岸戰爭風險不斷升高，民進黨卻連最基本的社會住宅都不想蓋，這不是施政無能，而是對人民的公然欺騙。「打炒房聯盟」指出，近日內政部證實，社宅將越蓋越少！也就是說當初賴清德說好的直接興建社宅13萬戶等於跳票。「打炒房聯盟」表示，社宅是一項政府長遠對於基層民眾的一種照顧，也可說是一種貧富差距下的居住正義政策工具！但是賴政府今天已公開宣佈興建社宅已經不是核心政策！這不僅是一種詐欺式的選舉跳票，更是缺乏遠見的一個錯誤決策！「打炒房聯盟」質疑，民進黨執政近十年來，已經創下三個第一：1.房價創史上最高！(新青安是錯誤政策)2.生育率世界倒數第一！(高房價低薪資哪敢生)3.兩岸戰爭風險創下有史以來最大危機！「打炒房聯盟」怒轟，國家處於台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
北市：加強打擊非法日租套房 罰1次怠金即斷水電
（中央社記者楊淑閔台北12日電）台北市觀傳局今天表示，持續加強打擊非法日租套房，去年共裁罰352次、2841萬元，全國居冠；今年元旦起並提高非法經營的裁罰怠金至30萬元，且罰1次就斷水電，呼籲莫觸法。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台股站穩3萬點 國安基金今宣布暫停護盤台股
美國總統川普在去年(2025年)宣布對各國祭出對等關稅，導致全球股票市場崩盤，國安基金於去年4月9日進場護盤台北股市至今。先前國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，由於台美關稅協議還未正式敲定，不確定因素仍在，國安基金將持續留在場內。不過，台北股市如今站穩3萬點，國安基金今天(12日)召開第127次例行委員會議，決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。 國安基金今天召開第127次例行委員會議，就國安基金安定市場任務動用資金的執行情形及國內外政經情勢等因素進行充分討論。 國安基金表示，從去年4月9日起執行安定任務迄今，已經發揮穩定市場及激勵投資信心的效果，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」的情況，經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。 不過，國安基金幕僚單位強調仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。(編輯：許嘉芫)中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
網傳入選經典賽43人名單? 古林睿煬:到時就知
生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導旅外強投古林睿煬，今天（1/12）受邀出席高中棒球聯賽木棒組開賽儀式，分享旅外經驗談，由於經典賽在即，網上流傳一份還沒經過證實的43人名單，古林睿煬也名列其中，對於15號的第一階段集訓，他是否會報到？古林睿煬語帶玄機的說：「到時就知道。」民視 ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
駕駛購物疑忘拉手煞車！廂型車滑進彩券行 撞傷1女客
雲林斗六一家彩券行外，一輛廂型車滑行撞進店內，員工跑出來一看驚呆在原地，因為駕駛座上沒有人，原來開車的駕駛在對向買東西，把廂型車停在路邊，但疑似忘記拉手煞車，導致整台車滑進彩券行，當時騎樓下有名女顧客...華視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
寒流奪命再一樁！泰國2月大男嬰清晨僵硬身亡 父母痛哭：凌晨餵奶還好好的
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導寒流來襲，各地低溫意外頻傳。泰國一名僅2個月大的男嬰，12日清晨被父母發現陳屍家中，當時全身冰冷僵硬、已無呼吸，讓...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
東京、大阪房價狂飆 首檔收割日本房市悄悄卡位！
隨著日本經濟擺脫通縮陰霾，全球資本加速湧入東京與大阪等核心都會區，推升不動產價值，也讓日本不動產投資信託（J-REITs）成為資產配置焦點。為協助投資人掌握日本房市紅利，國泰投信攜手日本大和資產管理推出國泰日本不動產（009817），成為台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF，預計於2026年1月19至21日展開募集，發行價新台幣10元，並具備配息機制，讓小資族以低門檻參與日本實體房產收益機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
接收左派執政財富逃亡潮商機 小川普合夥的「愛國基金」資產膨脹10倍
美國社會近年出現一股明顯的愛國主義回潮，這股情緒與資本市場的變化相互交織，並在美國總統川普展開第二任期的第一年達到新的高峰。從投資標的選擇到資金流向，美國本土、安全與國家利益導向的投資策略，正逐步成為華爾街與保守派資本圈的重要主流。以「投資美國」為核心訴求的1789資本，成為這波趨勢中最受矚目的代表之一。該公司旗下的1789資本成長股票基金，專注於美國國家安......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
任務達成！台股屢創新高 國安基金即日起退場
國安基金12日召開第127次例行委員會議，決定退場。國安基金表示，自114年4月9日起執行安定任務迄今，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
護盤279天創紀錄 國安基金今舉行例會
美股受到英特爾大漲影響，上週五4大指數全收紅，台積電ADR升1.77%，激勵週一台股開紅盤，早盤最高一度來到3萬681點，再創新高。另外，權值股台積電早盤最高一度攻上1705元、漲25元。只是國安基金因去（2025）年4月美國川普（Donald Trump）宣布對等關稅後，當月9日進場護盤，直到現在已經279天，創下史上最長護盤護紀錄，今（12）日的國安基金例會決議動向也引起市場關注。公視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
國安基金宣布退場 護盤期達279天創史上最長
（中央社記者呂晏慈台北2026年01月12日電）國安基金今天召開例會後宣布，考量護盤期間已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，委員會共識決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。據最新財報，國安基金於114年4月9日進場至12月底止、護盤期間已達279天，投入金額新台幣逾122.5億餘元，帳上未實現利益為64.4億元，應收股利收入超過4092.8萬元。意即第4季之間，國安基金並未加碼，帳上未實際利益增加27.83億元。中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國泰投信：台股Q1震盪整理，Q2有望再衝高
MoneyDJ新聞 2026-01-12 16:43:39 丁于珊 發佈時序邁入2026年後，台股持續展現強勁多頭氣勢，加權指數成功突破30,000點大關，頻創歷史新高；然而美國總統川普於3日突襲委內瑞拉並逮捕時任總統馬杜洛，地緣政治風險再度成為全球焦點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，儘管國際局勢掀起波瀾，但對股市影響有限，台股基本面依舊穩健，尤其AI產業鏈動能強勁。台股受到2月長假效應影響，第一季估震盪整理，惟隨美國鴿派新任主席上任後，貨幣政策將轉向寬鬆，且第二季即可開始反映政策走向，相對台、美股或有機會再刷新高點。 梁恩溢指出，市場高度關注美國聯準會(FED)降息態度，儘管聯準會對後市降息態度保守，與總統川普及財政部長貝森特看法存在分歧，但觀察企業端已出現資金緊縮現象，包括甲骨文(Oracle)信用違約交換飆破16年高點，顯示債務違約風險升高；輝達(NVIDIA)上季財報應收帳款增加，也反映客戶資金周轉壓力。 展望後市，梁恩溢預期，2026年第一季台股將受到2月長假效應，呈現震盪整理，3月持續盤整，而隨聯準會主席鮑爾於5月任期屆滿，市場預期鴿派新任主席上任後，貨幣政策將轉向寬Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
快訊／台股穩站3萬點不用護盤了 國安基金宣布退場 報酬率逾50%
國安基金今（12）日召開第127次例行委員會議，就本基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行充分討論。經委員會共識決定，即日起停止執行安定市場任務，結束長達279天護盤任務，也創下史上最長護盤期間。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言