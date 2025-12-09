3天搶2次！西門町商圈奪身障刮刮樂 熱心民眾追捕逮搶匪

西門町商圈，當街搶刮刮樂，男慘遭熱心民眾圍捕。（圖／TVBS）

台北市萬華區近日連續發生兩起搶案，而犯案者竟是同一名57歲郭姓男子。他於7日在光天化日下搶走一名婦人錢包，因無錢交保而被限制住居。令人意外的是，兩天後他又在西門町商圈搶奪46張刮刮樂，逃逸過程被熱心民眾當街圍捕。這名累犯不僅是搶奪累犯，過去還曾因毒品與竊盜罪被判刑，此次再度觸法將面臨嚴厲法律制裁。

事發當時，一名騎單車的男子剛穿越路口，就被一名穿雨衣的民眾抓住車輛並壓制在地。原來這名單車騎士剛才經過賣彩券的攤商時，趁業者不注意搶走桌面上一大疊刮刮樂。由於受害業者行動不便，疑似在當下大聲呼救，附近熱心民眾聽見後奮不顧身上前抓人。

搶案發生在9日凌晨12時許，警方在西門町商圈將這名男子上銬逮捕。據了解，年約57歲的郭姓嫌犯當時假裝要買刮刮樂，但實際上根本沒帶錢，趁業者不注意奪走46張每張價值100元的刮刮樂。這些刮刮樂都還沒來得及刮開，嫌犯就被民眾追捕並送進警局。警方進一步追查發現，郭姓男子在兩天前也在台北市萬華犯下搶案。監視器畫面顯示，他尾隨一名拉著菜籃的婦人進入狹窄巷弄，趁被害人不注意搶走錢包，犯案後還一度變裝躲避追查。當時他落網後被移送地檢署，原本裁定交保，但因為實在沒錢而被限制住居，沒想到他又再次犯案。

西門町派出所所長陳韋勲表示，嫌犯趁被害人不備的時候搶奪46張面額100元的刮刮卡後逃離現場，最終仍遭趕赴現場的員警壓制逮捕，並將遭搶奪的物品全數查扣，發還給被害人。全案訊後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

這名嫌犯一次又一次試探法律底線，這回幸好有熱心民眾目擊搶案後挺身而出，合力將搶匪壓制在地，不讓他如此肆無忌憚、囂張搶劫。

