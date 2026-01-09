3天逾百人疑天冷OHCA！ 洋蔥式.玉米式穿搭抗寒

台北市 / 綜合報導

這幾天的強冷空氣，不僅考驗民眾的穿搭，更考驗身體的健康，因為光是最近三天，就有超過百人疑似因為天冷，OHCA送醫搶救；而專家也提醒，低溫容易誘發心因性猝死，尤其這幾天的日夜溫差，全台幾乎都在十度以上，所以不管是洋蔥式穿搭，或是玉米式穿搭，都務必要做好保暖工作。

警消人員，緊急進行搶救，9日上午苗栗縣苑裡鎮，一名79歲鄭姓老婦，疑似天冷誘發心血管疾病，造成身體不適，機車偏離正常車道，逆向衝落排水溝，送醫宣告不治，天氣冷颼颼，心血管狀況也變多，日前台中也有飲料店員，目擊老翁走到一半身體不適，差1秒就要癱軟在地，好在店員及時上前攙扶。

受到強烈大陸冷氣團，及輻射冷卻影響，近日氣溫驟降，非創傷OHCA人數，8日單日高達40人，是今年1月以來單日新高，如何穿的保暖很重要，記者黃柔蓉說：「最裡面穿上發熱衣，再搭配針織衣，多層外套，這就是大家熟知的洋蔥式穿搭，如果是一件基本的保暖衣物，再加上這一種長版的厚外套，就是所謂的玉米式穿搭。」

再看看近期，全台冷颼颼，北中南地區，日夜溫差大，最高溫跟地溫，落差將近十度，洋蔥式穿搭和玉米式穿搭，怎麼選比較好，前文化大學紡織工程系教授王權泉說：「主要是穿著的材質來決定，我們的身體保暖的效果好不好，而不是由他穿著的樣式，只是在於給我們在，穿脫上面的方便性還有造型，頭部的帽子還有頸部的圍巾，這個最好再一起搭配，才能夠得到真正的防寒的效果。」

專家建議，不管何種穿法搭配，圍巾毛帽手套等配件，更有造型也可以隨時穿脫，在冷冷的天，找到適合自己的保暖穿搭法，才是重點。

