3天降雨近600mm 泰國南部暴雨、重創臺商

泰國南部的合艾市，短短3天降下將近600毫米的雨，還有臺商的工廠受到影響。當地災情如何？

泰國南部宋卡府的合艾週末因暴雨釀成嚴重洪災，還有臺商被迫停工。(圖／達志影像路透社)

泰國南部宋卡府合艾市連續3天降下近600毫米雨量，造成嚴重淹水災情，已有超過100個社區收到撤離命令，居民被迫離開家園，在及膝深的水中等待救援。當地市政府已發布紅色洪水預警，許多臺商工廠也受到影響，被迫停工，交通癱瘓。泰國總理阿努廷已親赴災區勘查，並指示改善當地排水系統，以防未來大雨時災情加劇。

在泰國南部的合艾市，連日豪雨造成的淹水情況令人擔憂。當地民眾必須撐著傘在被黃色汙水淹滿的街道上行走，水深甚至接近臀部位置。有些居民穿著雨衣，帶著家當，艱難地在水中前行。宋卡府合艾市在短短3天內降下了將近600毫米的雨量，導致嚴重淹水。停靠在路邊的機車有一半都浸泡在水中，顯示水位之高。CNN主播Ben Hunte報導，泰國南部超過100個社區因嚴重洪水而收到撤離命令，許多人被迫離開家園與車輛，在及膝深的水中等待救援，以求安全。

面對嚴峻的洪水情況，合艾市政府已經發布紅色洪水預警。當地的臺商也無法倖免於這場災難。有臺商表示，這是近年來最嚴重的一次洪水，而且因為淹水時間太長，已經導致工廠停工、交通癱瘓，估計至少需要半個月以上的時間才能恢復正常。泰國總理阿努廷已經親自前往南部地區勘災。他強調需要改善當地的排水系統，否則每逢大雨，災情恐怕會更加嚴重。目前當地政府正積極採取措施，希望能儘快解決洪水問題，幫助受災民眾恢復正常生活。

