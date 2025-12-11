3天2夜要價1.5萬 「森林療癒師」隨團特別在哪？

隨著疫後旅遊型態轉變，傳統「上車睡覺、下車尿尿」的走馬看花式國旅已難滿足消費者。全球健康研究所（GWI）報告顯示，健康旅遊市場正以雙位數成長，顯示現代人旅遊目的已從單純觀光轉向「定點深度放鬆」，看準這股趨勢，雄獅旅遊宣布將2026年定調為山林旅遊升級關鍵年，首波鎖定武陵與福壽山農場，透過異業結盟與獨家資源，試圖以高單價、深度體驗重新定義國旅市場 。

不賣景點賣「療癒」 遊覽車變身移動森林

雄獅國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級高山資源，未來的國旅戰場在於「生物多樣性」的體驗設計，為了做出市場區隔，雄獅推出「森林巴士」，試圖解決國旅交通過程枯燥的痛點。

不同於傳統遊覽車，這類巴士強調「五感策展」，從車體彩繪到內部香氛，皆依據路線海拔與生態系量身打造。以武陵路線為例，車內使用柳杉香氛，並將雪山常見的灰喉山椒鳥等鳥類意象融入內裝，讓旅客在視覺與嗅覺上提前進入山林情境。

入住改裝飯店 祭出「茶界LV」當誘餌

在硬體住宿方面，行程搭配2024年剛完成改裝的「武陵富野渡假村」。該飯店整修後強調與雪霸國家公園的連結，大廳與客房設計融入櫻花鉤吻鮭意象，餐飲則主打在地食材，如「武陵茶葉玉簪蝦」與環山部落的泰雅族風味料理，試圖用「在地化」提升餐飲精緻度。

然而，此次產品最大的噱頭在於「獨家資源」的釋出。雄獅包下蔣公行館「福壽山莊」，提供市價每斤高達1.2萬元、市面上極難取得的「福壽長春茶」供遊客品茗，這款被戲稱為「茶界LV」的高山茶，因產量稀少往往有錢也買不到，如今成為旅行社操作高端團的秘密武器。

引進林業署認證師資 三天兩夜要價破萬

除了吃住升級，雄獅更引入「森林療癒師」隨團，這群由林業署認證的專業人士，並非傳統導遊，而是負責帶領遊客進行呼吸調節與五感體驗，將森林轉化為釋放壓力的場域。