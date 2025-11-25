3天2起命案！金門太武山草叢藏男屍 身分是57歲新北人

金門太武山停車場今（25）日上午驚傳命案，一名工人在施工現場聞到惡臭，循味查探後在草叢深處發現一具男性屍體。警消獲報到場確認男子已死亡多時，無送醫必要，隨即封鎖現場調查。

金門太武山停車場旁草叢中，今早發現一具男屍。（圖／警方提供）

警方調查指出，死者並非金門當地居民，為來自新北市的57歲游姓男子。死者身上並無明顯外傷，初步跡象顯示並無外力介入，但確切死因仍待檢察官相驗後才能確認。

金門地區在22日晚間才於金湖鎮映碧潭傳出有民眾不明原因溺斃，今日太武山下又驚現男屍，兩起案件的死因皆仍待警方調查釐清。不到3天就發生2起命案，讓一向樸實的金門地區民眾開始擔憂起治安問題。

有金門民眾表示，地區山林、農塘多，很容易成為治安死角，而且很多地方都未裝設監視器，更容易成為歹徒犯案的場所。該民眾建議，政府單位在無經費普及裝設監視器的情況下，應多派警力巡邏，增加見警率，以保護民眾的安全。

