3天2起故障！中捷電力異常全線癱瘓 連夜徹查原因

22日晚間，中捷驚傳電力系統異常，造成文華高中站至高鐵台中站區間大停擺。（本報資料照片）

台中捷運又出包！22日晚間中捷再傳電力系統異常，文華高中站至高鐵台中站區間全面停擺，列車動彈不得，這已是中捷短短3天內第2起系統故障。截至晚間10時，僅北屯總站至市政府站維持雙線通車，市政府站至烏日高鐵站則改以接駁車疏運，但班次受限、列車嚴重延誤，讓不少趕時間的乘客怨聲載道。

22日晚間7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站區間突然斷電，捷運公司雖緊急搶修，過程中卻發生插曲。據了解，疑似有旅客在車廂內等待復電時，因焦急嘗試開啟車門，意外觸發列車「斷電保護機制」。此舉造成修復難度增加，工作人員被迫緊急登車排除障礙，讓原本就混亂的局面更加雪上加霜。

早在本月20日，文心森林公園站才剛發生充電設備故障，導致局部區段單線雙向運轉；未料事隔不到3天，系統再度失靈。雖然中捷迅速啟動北屯總站至市政府站的局部運轉，並調派每30分鐘一班的接駁車疏運，但頻繁的故障已引發地方高度關注與乘客不滿。

中捷表示，受影響旅客可於7天內辦理退費。雖然目前已恢復通電，但班距仍待調整，提醒趕時間的民眾暫時轉乘其他運具。針對電力異常的確切原因，相關單位正連夜徹查。

