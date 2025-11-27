3天2通報！南亞科再爆4386.6萬違約交割 刷新紀錄

記憶體大廠南亞科（2408）在短短不到72小時內第二度被券商通報違約交割，金額高達4,386.6萬元，再度刷新今年上市公司最大違約紀錄。（示意圖／翻攝自pexels）





台股今（27）日再傳上市公司個股違約交割破紀錄消息，證交所公告指出，記憶體大廠南亞科（2408）在短短不到72小時內第二度被券商通報違約交割，金額高達4,386.6萬元，再度刷新今年上市公司最大違約紀錄。

最新通報顯示，此次違約案件由群益中壢分公司與中信三重分公司提出。不過南亞科在本週二（25日）才因2,646.45萬元違約交割事件登上證交所公告榜首，如今金額再度擴大，連續兩次出現大額違約，情況相當罕見。

南亞科股價先前受惠AI伺服器需求強勁推升，一度於11月13日創下歷史新高178.5元。但高檔籌碼鬆動後，股價連日急跌，尤其在11月21日重挫至140元，相較高點跌幅超過21%，導致部分投資人無法履行T+2交割義務，進而爆發巨額違約。今日南亞科股價反彈，以146元、上漲9.5元（+6.96%）收盤。但依照「T+2」制度推算，相關違約件大多可能發生在11月25日與26日的交易。

今年以來，上市櫃市場頻傳違約事件，包括上市公司雷虎（8033）與昇貿（3305），其違約金額分別高達8,729萬元與5,876萬元；上櫃市場如IET-KY、金居、波若威、華星光、合一等個股也陸續傳出相關情況。

