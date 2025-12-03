3天5度挑釁！男逼車欲撞警還飆髒話 被判刑10月

彰化縣 / 綜合報導

彰化一名許姓男子不滿員警處理他涉案案子的態度，竟然三天五度挑釁警察，開車到分駐所前，狂按喇叭，又堵門擋路對員警嗆聲，還企圖開車衝撞，並且還用五字經飆罵所長，行為脫序，被逮捕送辦，一審法官認定他觸犯妨害公務、強制和恐嚇罪，判10月徒刑，可易科罰金。

轎車停在分駐所門口，駕駛狂按喇叭，驚動員警出來看。員警說：「開進來，開進來。」駕駛開車在分駐所門口，按喇叭挑釁員警，失控行為還有這件，他把車斜停在車道上，員警走到駕駛座了解狀況，這時駕駛情緒失控，踩油門先倒車又往前，員警趕快往旁邊閃，駕駛又將車頭朝員警的方向，並踩油門疑似要撞警察，其他員警，聽到激烈催油門聲音，衝出來看，發現轎車駕駛相當激動，一度要衝撞員警，立刻喝斥制止，駕駛這才開車離開。

廣告 廣告

嫌犯媽媽說：「我兒子說警察要開槍打他，不然他也是很孝順。」開車的是一名許姓男子，他媽媽說，疑似不滿員警處理他涉案案子的態度，三天五度以危險手段挑釁公權力。

8月23日時開車到分駐所前斜插擋路，企圖衝撞警察，當天下午，又因為公投投票的問題對所長飆罵五字經。8月24日凌晨他變本加厲，開車到分駐所前，來回倒車前進七次，其中兩次更將車頭開進分駐所出入口，形同堵門挑釁，到了上午，又尾隨警車，逼車六次時間長達10分鐘，還急煞蛇行擋警車至少8次。8月25日被逮捕後，還用五字經怒罵副所長和員警，警方依法將他送辦。

一審判決出爐，地院法官認為他毫無法治，觸犯妨害公務強制恐嚇等罪名，判10月徒刑可易科罰金，也能上訴。

原始連結







更多華視新聞報導

醉男狂拍挑釁干擾執勤 警「手機貼臉」反制引議

疑不滿遭挑釁持刀砍人！ 凶嫌犯後逃亡 警：已鎖定目標

遊客越圍欄挑釁鬣狗 北市動物園將依法究辦

