3女兒輪流成鬼父性奴！姊妹「遭伸狼爪175次」喊媽：救我 重判663年

社會中心／屏東報導

屏東鬼父涉嫌強制猥褻3女兒175次，遭一審理法官重判663年9個月徒刑。（示意圖／pixabay）

屏東一名父親阿彪（化名）育有3名女兒，但卻將她們當作洩慾對象，自國小時就開始伸狼爪，撫摸胸部、下體甚至強制性交，並威脅不准告訴阿嬤。3姊妹忍不住轉而向母親求助，揭發父親行徑，全案曝光。屏東地院進行審理，7年間對3名女兒不同程度的猥褻共計175罪，合計共判處663年9個月徒刑，可上訴。

判決書指出，阿彪育有3名女兒，2018年至2024年同住，長女就讀小學5、6年級時，每個月平均2次撫摸、親吻其胸部及下體，一共高達163次，5度強制性交。阿彪不只對長女下手，次女、么女也分別遭父親伸1次、6次狼爪。

3姊妹還被父親要脅「不准跟阿嬤說」，但最終仍難忍父親獸行，向母親求助，全案才曝光。屏東地院審理裡後，認為阿彪7年內，對3女兒共犯罪175次，已經悖逆人倫、反於綱常，罔顧其等人格之健全發展及心靈感受，且至今未與3女兒達成和解，判處有期徒刑共計663年9個月。全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

