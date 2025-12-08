3女入境「下體鼓一包」被攔！竟是「滿滿活蟲塞褲內」還蠕動

國際中心／周希雯報導

許多不肖人士為了走私違禁品，經常會腦洞大開想起各種方式，最常見就是藏在自己身上；中國就不時出現令人瞠目結舌的走私案。雲南省昆明海關所屬西雙版納海關，近日發現幾名女遊客下體詭異鼓起、走路姿勢怪異，攔下一查才發現，裡面竟裝有大量活蟲，其中2人更是用絲襪綁藏了2公斤活蟲，全是試圖走私入境，驚人行徑竟是美味惹的禍，令眾人驚呆。

據中媒《央視》報導，事發在雲南省景洪市勐龍旅檢入境通道，西雙版納海關關員日前例行監管時，發現1名入境女遊客行走姿勢詭異，仔細一看下腹部位置有明顯的異常鼓包。對此，海關懷疑她可能攜帶了違規物品，立即上前攔人、隨即安排女同事進行檢查，沒想到在褲子內查獲以小袋綁藏的活體竹蟲，重量超過1公斤。

就在這名女子被攔下檢查時，海關關員又發現，與她同行的另外2名旅客也神情不自然；察覺有異的海關也攔下2人進行檢查，並當場抓包私運活物。據悉，1名旅客腰腹部明顯外凸，經查發現她綁在其腰部的絲襪包裹，裝的竟是2公斤活竹蟲；另1名則在褲兜及背包內，以塑膠袋封裝的共4小袋活蟲。3人被抓包後，當場承認試圖把蟲子偷帶入境、並在國內販售牟利，後續將被依法追究法律責任。

女子和同行旅客當場被抓包。（圖／翻攝微博）

據悉，3名女子攜帶的是「竹蟲」，在西雙版納一帶是深受歡迎的在地美食，內外價格差距接近一倍，才會令部分旅客不惜鋌而走險，也要以試圖通過人身夾藏、行李物品藏匿等方式逃避海關監管、走私入境。該消息曝光後，也讓一票中國網友看傻，「這邊這個蟲確實不便宜，很多人愛吃。但是打死我都不吃」、「想吐了」、「真是富貴險中求」、「光看一下我人已經要沒了」。

