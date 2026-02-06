3女1男畫面曝光！韓男星遭爆性交易 怒：被抹黑

韓國饒舌歌手MC몽（MC Mong）近日遭到韓媒爆料在自家公寓進行性交易。（圖／翻攝自MC몽 IG）





韓國饒舌歌手MC몽（MC Mong）過去曾被指控不當挖角EXO成員、違法拿藥以及與會長車佳媛的婚外情傳聞外，近日更遭到韓媒爆料涉嫌在自家公寓進行性交易。對此MC몽發布聲明了！

MC몽再爆性交易醜聞

根據韓媒《뉴스1》報導，自2025年6月起，MC몽所居住的公寓便開始流傳其涉及性交易的傳聞，期間也曾出現相關投訴。近日更有住戶向管理室反映「我們公寓內好像有性交易行為」、「公寓被當成性交易場所使用」。

監視器畫面顯示，MC몽的熟人與3名女性一同搭乘電梯，並在同一樓層下樓。面對記者詢問時，他先是否認，表示「只是和認識的人一起吃飯、喝了點酒」，然而當韓媒進一步確認畫面中女性身分為陪酒小姐時，他則反駁稱「並非所有在酒吧工作的人都出賣自己的身體」，隨著接連出現指控MC몽在其公寓進行性交易的投訴，經紀公司One Hundred也出示監視器畫面後，據悉，MC몽最終承認並「終止與公司的一切業務關係」。

不過MC몽5日在IG發聲明指出，「懷疑性交易？我想知道是誰指使別人寫出這種毫無證據的文章」，他不但質疑有人背後操縱媒體，將朋友聚會抹黑成性交易，並強調當天僅是為了商討辭職事宜，與會長車佳媛簡短交談十分鐘便結束，他甚至在貼文中痛批「你們這些把平凡的一天變成性交易的人，簡直就是魔鬼。」

