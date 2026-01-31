3媽迺大慶夜市！山邊媽、旱溪媽、大庄媽合體 狂吸數千人
〔記者蔡淑媛／台中報導〕山邊媽祖、白沙屯媽祖每年共乘鑾轎南下進香，吸引數10萬人跟隨。山邊媽祖上週六與台中東區旱溪媽祖、梧棲大庄媽祖首次3座媽祖鑾轎一起逛旱溪夜市，3尊媽祖今再度聚首，到大慶夜市賜福，山邊媽祖鑾轎點綴紫色花朵，來回穿梭，民眾夾道歡迎，遇到小朋友還特別停轎賜福保佑；夜市聚集數百公尺人龍，虔誠跪拜躦轎底，夜市變廟會超熱鬧！
苗栗後龍山邊媽祖今天再度來台中，傍晚到樂成宮登轎，步行到台中南區合興宮，與大庄媽祖共同徒步到大慶夜市，鑼聲不斷。山邊媽祖鑾轎點綴紫色花朵，時尚童趣，大批信眾緊緊跟隨，展開迺夜市賜福之旅。
群眾蜂擁隨行媽祖鑾轎，三位媽祖一起逛夜市，場面難得一見，做生意的攤販與民眾忙著拿起手機拍照。媽祖鑾轎來回穿梭夜市通道遶境賜福，山邊媽祖看到小朋友就會特別停下來賜福，轎班人員示意下小朋友上前觸摸鑾轎，家長更是感動膜拜，又驚又喜。
山邊媽祖、旱溪媽祖與梧棲大庄媽祖鑾轎一起逛大慶夜市，夜市湧入數千人，人潮擠得水洩不通，大慶夜市原本就很知名、熱鬧，隨著媽祖鑾轎的到來，人氣更加爆棚。
