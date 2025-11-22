3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市 / 綜合報導
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到桃園龜山才遭警方一網打盡。
駕駛開車在路上，這時前方突然衝出一輛，高速逆向行駛的白色轎車，其他車輛紛紛閃避，眼看就要撞上來，駕駛按了好大一聲喇叭提醒，緊急往右切才沒有撞上，過了幾秒後，警車緊跟其後窮追不捨，從另一個視角來看更驚險，白車朝著轎車快速往左閃，後方的警車則往右閃。
駕駛嚇了一身冷汗，原來他們涉嫌將夏姓欠債人，約出來暴力討債，所幸被害人送醫後意識清楚沒有大礙，19日早上警方鎖定嫌犯車輛，在新北市三重區的一處停車場攔查時，嫌犯不願乖乖配合衝破閘門，一路跨縣市逃到桃園龜山的萬壽路二段，警方這才成功逮到人，而在過程中，警匪追逐在青山路二段上，一路逆向了500公尺，民眾驚慌閃避險象環生。
新北市林口警分局偵查隊長黃文揚說：「逮捕高姓，賴姓，及陳姓3名涉嫌人，並查獲安非他命2包，依托咪酯煙彈13顆，毒咖啡包6包，還有吸食器等證物。」警方在車上搜出了大量毒品，3人罪加一等，在逃跑過程中還沿途驚險逆向，危及民眾安全，最終還是難逃法網，全遭警方一網打盡，依照傷害妨害自由恐嚇取財等罪嫌，移送偵辦。
