社會中心／李豫翰、鄭國陽 台北報導

知名連鎖「莊家班麻油雞」在雙北的10間分店，跨年當天，陸續遭到3名男子倒入糖粉跟芥末粉惡搞，警方火速逮捕涉案嫌犯，但三人說詞避重就輕，檢警懷疑背後還有藏鏡人，最後法院裁定羈押禁見。只是被惡搞後，店家生意受到影響，過去強烈大陸冷氣團來襲，饕客絡繹不絕，現在明顯少了許多。

跨年夜這天，知名麻油雞莊家班的十間分店，陸續遭到三名嫌犯，惡意亂灑糖粉、芥末粉到鍋內，店家跟顧客看傻眼，事件引起軒然大波。

廣告 廣告

3嫌"灑粉惡搞10分店"收押! 連鎖麻油雞生意大受影響

3嫌"灑粉惡搞10分店"收押! 連鎖麻油雞生意大受影響（圖／警方提供）

家傳手法、慢火熬煮的麻油湯，在騎樓都能聞到香味，天氣冷颼颼，就是要來碗熱湯暖胃，莊家班在受到惡搞後，記者重回其中一間店面，雖然照常營業，但顧客明顯少了許多，致電負責人低調表示，現在本該是生意最好的時候，卻不見排隊人潮，坦言真的大受影響。

3嫌"灑粉惡搞10分店"收押! 連鎖麻油雞生意大受影響

3嫌"灑粉惡搞10分店"收押! 連鎖麻油雞生意大受影響（圖／民視新聞）

附近店家相挺老鄰居，也透露客人出入都很單純，這回警方火速逮到三人，他們供稱互不認識，但是時間點、作案手法如出一徹，懷疑背後還有藏鏡人，最終全都聲押獲准，到底犯案動機為何，是後續追查的重點。





原文出處：3嫌"灑粉惡搞10分店"收押! 連鎖麻油雞生意大受影響

更多民視新聞報導

她吃薑母鴨「頭突中彈」！警抓人「忘做1事」嫌竟免罰

屏東驚傳死亡車禍！大貨車奪命 63歲婦「遭壓車底」當場斃命

警署導入勤務管理電子化系統 智慧勤務管理邁入全新里程

