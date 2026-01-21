3子女成孤兒！泰飯店櫃檯遭劫366元殺害 新男友視訊全目睹

泰國飯店女櫃檯半夜遭搶劫殺害。（示意圖，Pexels）

泰國華欣一家飯店近日發生命案，35歲女櫃檯維琳（Wirin）獨自值大夜班時，遭36歲嫌犯里提科恩（Rittikorn Yingyot）搶劫殺害，留下3名子女，而過程則被男友康克里（Komkrit）透過視訊目擊，嫌犯隔天在案發地5公里外落網，男子里提科恩坦承犯行，並向警方供稱劫走死者2支手機、現金360泰銖（約新台幣366元）。

據《The Thaiger》報導，威琳同事透露，她是為了獨自扶養3名子女，才選擇辛苦的大夜班，沒想到卻遇劫，3個孩子一夕成為孤兒。和維琳交往不久的康克里表示，因為女友害怕大夜班工作，所以他常透過視訊陪伴，19日女友值班時因胃痛吃藥稍作休息，並叮嚀他凌晨3時10分叫醒她繼續工作。

康克里表示，當下看到一名陌生男子突然翻進飯店櫃檯，並持鐵棍毆打女友頭部，他隔著螢幕大叫維琳，視訊在混亂下中斷，多次回撥未果後，康克里隨即騎車飆往現場，約10分鐘路程，抵達時女友已身亡，嫌犯也逃離現場。

報導指出，泰國警方20日於飯店5公里外的鐵軌旁草叢逮到人，里提科恩落網後坦承犯行，並稱劫走死者2支手機，其中1支不慎遺失，還有1個黑色包包及現金360泰銖（約新台幣366元），錢都拿去買吃的；另有鄰居指控，里提科恩過去是社區頭痛人物，直到他搬往華欣，大家才得以安寧。





