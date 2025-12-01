3客誤喝清潔液 春水堂停業送辦

台中市春水堂公益店驚傳誤將含清潔劑的茶水提供給消費者飲用，導致3名顧客飲用後出現喉嚨不適，台中市食安處已勒令該店停業，並移送地檢署偵辦。（馮惠宜攝）

知名連鎖茶飲台中市春水堂公益店驚傳誤將含清潔劑的茶水提供消費者，導致3名消費者飲用後喉嚨灼痛就醫；台中市食安處獲報稽查，依違反《食安法》勒令該店停業，全案移送台中地檢署偵辦。春水堂總公司春水興業說，新進員工因不熟悉流程而誤拿，將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

11月30日下午，春水堂公益店有顧客將茶具交由店員提供熱茶回沖服務時，店員疑似誤拿浸泡清潔液的保溫瓶直接回沖，顧客飲用後立即感覺茶水「極度酸澀、完全無法入口」，3名顧客因喉嚨灼痛不適到中國醫藥大學附設醫院掛急診，醫院循食安事件程序通報食安處。

春水興業表示，事發當下，區主管與店長立刻陪顧客至急診檢查，就醫後證實3名顧客喉嚨不適並無灼傷等嚴重危害，也不需住院，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定。

春水興業說，平常會在清潔中的熱水瓶上張貼「清潔中」牌子，方便辨識，當天因為剛到職2周的新人較不熟悉流程，誤拿裝清潔用水的熱水瓶，將針對全台門店教育訓練宣導。

台中市食安處獲報立即派員稽查，證實店員以含碳酸氫納的酵素去漬粉清洗茶垢，全案依違反《食安法》勒令該店停業、移送地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬以下罰金；業者須改善並加強員工教育訓練，經複查合格後方可復業。

春水堂1983年創立於台中，1987年將粉圓加入冰奶茶中，創造出風靡全球的國民飲品，獲得「珍珠奶茶故鄉」美譽，傳出食安事件後，不少民眾反映，該品牌價位明顯高於一般手搖飲店，為何清潔管理仍會出現如此疏漏。