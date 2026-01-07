3家乳品業者挨罰！食藥署公布黑名單：未設置專門職業人員

食藥署聯合各縣市衛生局稽查乳品加工食品業者，去年（114）共查核33家業者，其中3家業者不合格。（食藥署提供）

食藥署聯合各縣市衛生局稽查乳品加工食品業者，去年（114）共查核33家業者，其中3家業者不合格，原因都是「未設置專門職業人員」，違反《食安法》第12條第1項，由地方衛生局各開罰3萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年乳品加工食品業HACCP稽查專案」。共完成查核33家乳品加工製造業者、抽查58件產品標示、抽驗49件乳製品或原料，結果有1家未設置及核備衛生管理人員、3家未設置專門職業人員，違反食安法第11條或第12條規定，轄管衛生局均已依同法第47條規定處辦。

廣告 廣告

食藥署說明不合格情形。桃園市典肌美生技有限公司未設置專門職業人員，違反食安法第12條第1項規定，處3萬元罰鍰，且未聘用設置及核衛生管理人員，違反食安法第11條1項規定，處3萬元整罰鍰；合計裁處6萬元。

另外，桃園市粲原有限公司、台中市琬妃有限公司龍井廠，皆因未設置專門職業人員，違反食安法第12條第1項規定，各遭裁處3萬元罰鍰。

根據《食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法》，食品業者依產業類別應設置專門職業人員，例如禽畜產加工食品業、乳品加工食品業應設置食品技師、畜牧技師或獸醫師。

該人員應曾接受中央主管機關認可的食品安全管制系統訓練機關辦理的課程30小時以上，且領有合格證書；從業期間，應持續接受訓練機關或其他機關辦理與該系統有關的課程，每年至少8小時。

更多中時新聞網報導

雙層巴士上國道 北基桃有望先行

吳申梅偕尪開嗓 鄭怡誇她唱很穩

《怪奇物語》「威可那」享受凌晨上工