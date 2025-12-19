3家信用卡組織權益車拼 2026年美食旅宿比高下

2026年信用卡市場進入新戰局，3大國際發卡組織火力全開搶占市場。主要因應消費趨勢著重美食、旅遊、住宿等休閒優惠。在「美食饗宴」部分，Visa主攻日本米其林餐廳，卡友提前預約享92折福利。萬事達卡鎖定追星族強打國內住宿好康，入住Just Sleep指定分館「買1晚送1晚」。JCB針對出國旅遊，祭出免費機接服務及免費使用桃園機場與松山機場貴賓室等權益。

高檔「饗宴」令人無法抗拒！Visa特別強化美食優惠，持御璽卡以上信用卡預約日本指定米其林餐廳，最優享92折禮遇；在國內指定餐廳享2人同行8折好康。萬事達卡持續為世界卡以上卡友提供指定飯店平日午餐65折起、鈦金卡以上指定飯店餐廳85折起優惠。JCB聚焦日韓料理，晶緻卡以上持卡人於指定10家日系餐飲、7家韓系餐廳消費，通通都能折價50元；持極緻卡以上預約指定8家飯店平日晚餐2人更只要6折。

國內飯店住宿並不便宜，使用信用卡來減少荷包失血。萬事達卡不僅給予世界卡以上卡友入住指定飯店平日優惠價外，更力推「演唱會」住宿方案，到高雄巨蛋、台北小巨蛋追星，持世界卡以上信用卡下榻指定旅館，平日最低價只要3,100元。Visa與雅高集團合作，卡友入住雅高集團大中華區飯店有8折起福利。JCB則主推7大國際飯店集團專屬住宿好康。

出國旅遊少不了機場接送，JCB強打「免費」權益，晶緻卡以上卡友購買機票滿額，就能登記享免費機接服務，若當月名額用罄，也能搭乘LINE GO往返機場，單趟最低700元；極緻卡還能免費進入桃園機場與松山機場貴賓室。Visa與萬事達卡機場接送單趟最低475元、528元，抵達日本與韓國機場，則可運用專屬行李托運服務，免去小包大箱的奔波，單次最低490元。

3家國際組織都額外提供尊榮禮遇，像是Visa預定溫泉飯店或按摩會館單次最高折價700元，預約美容、美甲服務9折起，居家清潔服務最低1,600元。萬事達卡世界卡以上持卡人生日當月，可到Sisley專櫃兌換生日保養禮。JCB卡友搭乘LINE GO TAXI單次乘車滿250元折50元，持JCB悠遊聯名卡在每月1日搶登錄名額，當月享1次悠遊卡自動加值10%現金回饋。

2026年3大國際信用卡組織權益比較，如下表：

