3家知名銀行「累虧達87億」 金管會出手了

台灣3家純網路銀行自開業以來，持續在市場上努力拓展版圖，但根據金融監督管理委員會（金管會）的最新統計，截至今年9月底，這3家純網銀的累計虧損已高達新臺幣87億元。

台灣目前共有樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）以及將來銀行3家純網銀。其中，樂天銀行與LINE Bank在2021年先後開業，至今已邁入第4年；將來銀行則在2022年3月開業，也已營運3年多。

從營運數據來看，截至9月底，3家純網銀合計用戶數達到303.69萬戶，其中LINE Bank以221.99萬戶領先；將來銀行用戶數50.39萬戶；樂天銀行戶數為31.3萬戶，存放比約為5成。

金管會銀行局副局長王允中指出，雖然部分純網銀的存放比仍偏低，但主管機關的立場是在法規業務上採取盡量開放態度，完備法規環境，業者需要時間嘗試才能找到最佳的營運模式。

在財務表現上，3家業者目前仍處於虧損狀態。截至9月底的累計虧損分別為LINE Bank累計虧損40億元、樂天銀行累計虧損27億元、將來銀行累計虧損20億元，合計3家純網銀累計虧損總額已達87億元。

儘管如此，王允中表示，國際經驗顯示純網銀通常需要在開業5年後達到經濟規模才有機會獲利。不過，根據銀行法規，若銀行虧損超過實收資本額的1/3，主管機關將要求限期補足資本。對照樂天銀行截至9月底的累計虧損27億元，已逼近其1/3上限的33億元關卡。

為了強化資本基礎，LINE Bank與將來銀行都已分別進行過2次及1次增資。其中，連線銀行在2022年6月先減資25億元、再增資75億元，並於今年6月再度增資50億元，目前資本額變更為200億元。將來銀行則在2023年12月完成減資與增資，實收資本額維持在100億元。而樂天銀行目前尚未進行增資。

王允中表示，金管會一直有要求純網銀在財務與業務上維持一定基礎，金管會也多次對業者表達關切，業者都有相關的增資規劃，但時程將視業者自身決定。

