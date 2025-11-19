3家純網銀陷虧損泥沼 樂天逼近法定增資紅線

國內純網銀開業滿4年，虧損規模還在擴大中。金管會最新統計顯示，截至今(2025)年9月底，3家純網銀累計虧損已攀升至87億元，不僅較去(2024)年同期增加近2成，更創下開辦以來新高。其中樂天銀行累虧27億元，已逼近資本額3分之1的法定增資門檻，財務壓力備受市場關注。

觀察3家純網銀獲利能力，合計今年前9月稅前虧損達17.51億元，比起去年同期更加惡化，以將來銀行稅前虧7.95億元最多，Line Bank虧4.99億元，樂天銀行也賠了4.57億元。其中僅Line Bank虧損幅度略為收斂，其餘2家皆明顯擴大，顯示業者短期仍無法跳出賠錢泥淖。

金管會指出，純網銀並非經營不善，虧損來自商業模式尚未形成規模經濟。以國際經驗來看，多數純網銀須營運5年以上才可能轉虧為盈。3家業者至今開業約3至4年，仍處虧損階段，但有逐年下降趨勢，屬於「可理解且可預期」的發展軌跡。

然而，資本壓力並未因此減輕。依銀行法規定，若虧損超過資本額3分之1，主管機關必須要求業者限期補足資本。樂天銀行至9月底累虧27億元，距離其資本額33億元的警戒線僅一步之遙。對此，金管會回應，樂天銀行已提出減增資規畫，但時程尚未定案，除了多次與業者溝通外，也持續關注其財務狀況。

相較之下，其他2家純網銀已陸續增資強化體質。Line Bank於2022年先減資再增資、今年6月再次增資50億元，實收資本額提高至200億元；將來銀行則於去年底完成減資與增資，維持實收資本額100億元不變。金管會強調，資本是銀行抵抗風險的最後防線，純網銀背後股東必須適時挹注資金，確保營運穩健。

就市場規模而言，截至9月底，3家業者合計擁有逾300萬戶數位帳戶，其中Line Bank以221.99萬戶奪冠，將來銀行50.39萬戶次之，樂天則有31.31萬戶。放款餘額部分以Line Bank規模最大，達714億元，其次為將來銀行310億元、樂天217億元，整體市占雖逐步成長，但存放比偏低的狀況仍未改善。

純網銀開業初期多喊出「5年損益兩平」的目標，如今樂天已邁入第5年、Line Bank也滿4年多、將來銀行逾3年，距離損益兩平仍有一段路程，成效如何仍待市場檢驗。金管會提到，主管機關對純網銀的關注程度高於一般銀行，會在法規與監理範圍內提供必要協助，並鼓勵業者找出可長期維持的營運模式。

