3家純網銀9月底累虧達87億 金管會估今年難轉盈

（中央社記者蘇思云台北18日電）金管會統計顯示，3家純網銀累計虧損達新台幣87億元，金管會評估今年難有業者虧損轉為盈餘，但強調並非經營不善導致虧損，而是純網銀發展需要時間。

台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。樂天銀行與LINE Bank在2021年先後開業，今年邁入第4年，將來銀行則在2022年3月開業，今年也已經3年多。

觀察業者營運狀況，根據金管會截至9月底統計，台灣3家純網銀合計戶數303.69萬戶，戶數年增17.3%，不過業者目前仍為虧損狀態。其中，連線銀行221.99萬戶，存放比達87.65%，為純網銀之冠，將來銀行50.39萬戶，存放比58.16%，樂天銀行戶數31.3萬戶，存放比5成。

部分純網銀業者存放比仍偏低，金管會銀行局副局長王允中指出，每家業者都有自己的作法，怎麼做是最好的營運規模，需要業者嘗試才行，主管機關的立場是在法規業務上採取盡量開放態度，完備法規環境，金管會也持續向純網銀業者了解營運狀況。

截至9月底，連線銀行累虧40億元，樂天銀行累虧27億元，將來銀行累虧20億元，合計累計虧損87億元，

王允中指出，預期今年還沒有業者可以轉虧為盈，但並非經營不善導致虧損，而是純網銀開業才4年多，國外經驗也要5年後達到經濟規模才有機會獲利，5年也非絕對標準，近年純網銀虧損有下降趨勢，也是一個正面現象。

根據銀行法規，若銀行虧損超過1/3，主管機關將要求限期補足資本，對照樂天銀行9月底累計虧損27億元，已逼近1/3上限的33億元。

王允中回應，金管會要求純網銀財務、業務都要維持一定基礎，資本是抵抗風險的工具，純網銀背後也都有股東支持。金管會先前也有多次關切，業者都有相關規劃，但時程視業者自身決定，不方便代為說明。

3家純網銀中，連線銀行與將來銀行分別增資過2次跟1次，連線銀行2022年6月先減資25億元、並增資75億元，今年6月再增資50億元，資本額變更為200億元；將來銀行2023年12月減資26.43億元，同年再增資26.43億元，實收資本額維持100億元；樂天銀目前尚未增資，不過曾提到今年底有增資需求。（編輯：潘羿菁）1141118