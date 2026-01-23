3家職業工會欠繳保費遭處分！勞保局籲會員勿再預繳

勞動部勞保局統計，截至今年1月16日，共有3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保費，且已逾繳費寬限期，分別為桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會，以及大台南宗教服務職業工會。勞保局已依法將其移送行政執行，並對所屬被保險人暫行拒絕給付。

勞保局。（圖／中天新聞）

勞保局指出，依相關法規，職業工會欠繳保險費累計達2個月，即不得繼續向會員預收保險費。上述3家工會已符合禁止預收條件，提醒會員切勿再向該等工會預繳保費，以免影響自身權益。

針對欠費情形，勞保局強調，若工會人員涉及侵占保險費，將移送檢調偵辦，相關行為已觸犯刑法業務侵占罪，經判決可處有期徒刑並沒收犯罪所得，呼籲工會人員勿以身試法。

勞保局說明，會員若能提出已向工會繳納保費的證明，如繳費收據或匯款單，即可恢復給付；若無法提出證明，則須補繳個人應負擔部分後發給。並提醒會員應索取並保存正式收據，工會理監事亦應加強財務監督，共同維護會員權益。

