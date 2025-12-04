3家電子業擴大在台投資 晶兆成砸245億擴產

經濟部外觀。廖瑞祥攝



經濟部投資台灣事務所今（4）日通過3家投資案，其中，適用台商回台投資方案的晶兆成科技在台投資245億元擴產；根留台灣方案的昇陽半導體投資56億元，以及久德電子科技規劃投資1億餘元在台中興建校正實驗室。

經濟部表示，晶兆成科技主要提供高自動化晶圓測試服務，包含前段晶圓測試與後段成品測試，除了深耕車用電子元件、車用積體電路與感測元件、高階駕駛輔助系統測試服務之外，近年亦拓展AI伺服器與高階運算晶片之邏輯測試業務，客戶遍及全球一線的元件製造廠、IC設計公司及雲端服務公司。

繼2021年申請台商回臺投資方案後，為維持競爭優勢與擴大市占率，晶兆成科技規劃增聘430名本國員工，加碼投資約245億元於新竹廠房擴充產能，打造智能化工廠。

昇陽國際半導體為全球再生晶圓產能第一及晶圓薄化代工的龍頭企業，本次是第4度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，主要因應人工智慧（AI）與先進製程需求迅速升溫，將投入逾56億元於台中港科技產業園區擴建廠房、全自動搬運產線及倉儲系統，並陸續新增106名本國專業人才。

久德電子科技以生產溫度感測器與溫控器起家，以「JETEC」品牌提供客製化精密量測解決方案，並推出二合一傳感監控平台與工安監控等系統整合平台，提供多元環境監控方案，近年更取得認證成為國際標準校正實驗室，正式跨足校正服務領域。為了滿足市場日益嚴苛的精度標準需求，久德電子科技規劃投資逾1億元在台中興建校正實驗室，擬增聘8名本國員工。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,694家企業近2.6兆元投資，預估創造16.2萬個本國就業機會。

