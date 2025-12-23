3寶媽手臂變粗像大力水手 竟是10公分大脂肪瘤上身
〔記者陳建志／台中報導〕台中一名3寶媽，近半年來手臂越來越粗，原以為是長期抱小孩練出肌肉，後來發現逐漸隆起成大肉瘤，「宛如大力水手」，連穿長袖衣服都會感到緊繃，嚇得她連忙就醫，檢查後證實是脂肪瘤上身，所幸透過微創手術，割除10公分大的脂肪瘤後，讓她開心穿衣服不再卡卡。
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，患者到院後經觸診，發現是一顆深藏皮下的巨大腫瘤，研判腫瘤直徑已超過10公分，旋即安排核磁共振檢查，確診為脂肪瘤。
鄭旭棠指出，脂肪瘤為常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，包括手臂、背部到大腿都有可能出現，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，民眾常在洗澡或穿衣時才意外發現，有些人甚至會把它誤認為是長痘、脂肪堆積或肌肉腫脹，忽略潛在嚴重風險。
鄭旭棠表示，考量患者腫瘤生長範圍已明顯造成外觀差異，不僅是美觀問題，若持續增大，可能會壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限，溝通後決定採微創手術，僅以3公分的細小切口，就精準分離並完整取出直徑約10公分的巨大脂肪瘤，手術過程順利，出血量少，病患休養數日後便順利出院。
鄭旭棠指出，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有關，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤，至於患者最擔心「脂肪瘤會不會變成癌症」，其實脂肪瘤絕大多數都屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤兩者完全不同，民眾不必過於恐慌。
鄭旭棠提醒，民眾若發現身體某部位短時間內迅速變大、質地變硬、固定不易推動或合併疼痛等症狀，務必盡快就醫排除惡性可能，不可自行按摩或擠壓，以免造成反效果，必要時醫師會安排手術切除，隨著微創手術普及，不僅傷口變小、復原快，患者也不需要擔心手臂上會留下大範圍疤痕。
