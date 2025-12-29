3寶媽抱小孩手臂愈來愈粗壯 就醫一檢竟是「脂肪瘤」

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】40歲3寶媽「小希」近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出二頭肌，尺寸比右手大上一圈，「宛如大力水手」，連穿長袖衣服都會感到緊繃，嚇得她連忙就醫。亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，檢查結果證實是脂肪瘤惹禍，所幸透過微創手術割除後恢復正常，穿衣服不再卡卡了。

超過十公分 良性脂肪瘤影響外觀

鄭旭棠醫師說明，當時先透過觸診發現患者手臂「這一團」並不是肌肉發達，而可能是一顆深藏皮下的巨大腫瘤，研判腫瘤直徑已超過十公分，旋即安排核磁共振檢查，從影像上明顯看到腫瘤位於左上臂外側皮下，為一團多葉狀的脂肪組織腫塊，在T1與T2加權影像後呈現高訊號，T2脂肪抑制影像則訊號消失，且無明顯增強現象，因此診斷為脂肪瘤。

鄭旭棠指出，脂肪瘤是一種十分常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，往往悄悄出現在身體任何有脂肪的地方，從手臂、背部到大腿都有可能，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，常常在民眾洗澡或穿衣時才意外發現，有些人甚至會把它誤認為是長痘、脂肪堆積或肌肉腫脹，忽略潛在嚴重風險。

家族遺傳機率較高 微創技術取出脂肪瘤

鄭旭棠醫師提醒，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關，具有脂肪瘤家族史的人確實會較常見，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤，至於患者最擔心「脂肪瘤會不會變成癌症」，其實脂肪瘤絕大多數都屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤兩者完全不同，民眾不必過於恐慌。

以前述患者為例，考量腫瘤生長範圍已經明顯造成外觀差異，不僅是美觀問題，若持續增大，可能會進而壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限，因此溝通後，決定採用微創技術，以三公分的細小切口分離並完整取出直徑約十公分的巨大脂肪瘤，手術過程順利，出血量極少，術後恢復良好，病患休養數日後便順利出院。

發現身體異樣勿自行按摩 應儘速就醫診治

鄭旭棠醫師提醒，如果發現身體某部位短時間內迅速變大、質地變硬、固定不易推動或合併疼痛等症狀，務必盡快就醫排除惡性可能，不可自行按摩或擠壓，以免造成反效果，醫師會利用超音波或核磁共振掌握腫瘤的性質與範圍，提供安全醫療方案，必要時，手術切除仍是最根本的治療方式，隨著微創手術普及，不僅傷口變小、復原快，患者也不需要擔心手臂上會留下大範圍疤痕。

