3寶媽腳踏3條船！偷吃丈夫好友還叫寶貝 遭求償百萬

台北市一名男子阿輝（化名）與妻子小琳（化名）結婚約15年，育有3名子女，卻發現妻子同時與2名男子發生婚外情，其中一人還是自己的好友大強（化名）。阿輝憤而提出民事求償，士林地方法院日前作出判決，大強須賠償30萬元，另一名男子則須賠償15萬。

根據判決書，阿輝認為大強明知小琳是阿輝的妻子，且兩人本為多年好友，卻仍與小琳發生性行為，並以訊息進行親密對話，明顯逾越普通友誼。此外，小琳同時與另一名男子互動密切，雙方多次單獨出門，通訊內容中也出現「寶貝」、「想你」、「愛你」等暱稱，往來猶如熱戀情侶，阿輝因此向兩名男子提出告訴，各求償100萬元。

阿輝提出了對話紀錄、小琳寫的悔過書等證據，大強在庭上未爭執相關事實，默認婚外情內容；另一名男子則未到庭應訊，也沒有提出任何聲明或陳述，視為自認。

法院審酌兩男侵害阿輝配偶身分法益，確實造成其精神痛苦，並考量雙方學經歷、收入及大強與阿輝的好友關係，阿輝與小琳目前存續婚姻關係等情狀，認為賠償金額應予以適度調整。最終士林地院判決大強須賠償阿輝30萬元，另名男子須賠償15萬元。全案仍可上訴。

