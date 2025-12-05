3寶爸被戴綠帽！驗DNA才知幫小王養子女6年 妻苦求：人都會犯錯

美國一名男子與妻子撫養3名子女多年，近期他才透過DNA檢測發現孩子們都不是親生骨肉。（圖／翻攝自Instagram／hbtelevision）

在婚姻裡忠誠是相當重要的，美國近日有一名男子與妻子結婚6年，育有3名子女，但感恩節前夕他透過DNA檢測，發現3名子女都非他親生的，自己原來被戴綠帽多年，還幫小王養小孩。男子深受打擊，不讓妻子和非親生子女進家門，對方竟苦求「人都會犯錯」，讓他難以接受。

根據外媒《Gist Reel》報導，美國一名男子在確認妻子多年外遇、3名子女非他親生的結果後，情緒非常低落，要求妻子與孩子們離開，不再讓他們進入屋裡，讓他處理自己遭背叛的複雜心情。豈料，男子的家人認為孩子不應該因母親的行為受懲罰，未經男子同意便邀請妻子帶著孩子參加感恩節聚會。

有目擊者指出，當妻子與孩子們抵達現場時，男子情緒激動並衝到門前阻止他們進入，並向家人表示自己尚未準備好面對真相。據了解，出軌的女子當場向男子苦求，辯稱「人都會犯錯」，懇求他的諒解，但男子仍堅持立場，最終女子帶著孩子們離開，才沒有讓衝突升級。

這起事件在網路上引發廣泛討論，部分網友支持男子的決定，認為他有權拒絕他們進入屋內，以處理自己的複雜情緒，「這女的把犯錯說得太簡單，6年耶，3個孩子都是別人的」、「他的反應很正常，多愛自己啊」；但有一些人跟男子家人一樣，認為孩子們不應承擔母親行為的後果。

有專家指出，此類家庭衝突凸顯出血緣與情感間的張力，也提醒家長在面對親子關係及婚姻信任問題時，需要謹慎處理，以避免對孩子造成長期心理影響。

