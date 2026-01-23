3對3電視辯論總預算 逕付二讀

立法院23日院會現場。（姚志平攝）

行政院提出的115年度中央政府總預算，立法院至今未排入審查，閣揆卓榮泰日前喊出願與在野黨辯論，藍白直言「好膽別走」，建議可辦電視辯論會，國民黨23日在立法院正式提案，要求舉行「國民黨團三長VS.行政院三長」電視辯論會，依黨團共識，此案逕付二讀並交付協商；綠委痛批，藍白一直喊辯論，乾脆去電視台當名嘴。

行政院祕書長張惇涵昨日表示，總預算一旦付委，卓揆就會依照規定到立法院報告備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地，在野黨說要一個公開透明的平台，「立法院應該沒有一間會議室的台不是平的」，到時候甚至不用3對3、1對1辯論，113位立委及所有部會可以同時開很多廳，大家一起理性討論、辯論總預算。

民進黨團副書記長林月琴批評，藍白是把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼，總預算明明可以在付委後，仔細、嚴謹、充分地和行政院討論和辯論，也都會全程直播，而且在國會殿堂的一言一行，都需要負起任責任。「要辯論、要討論，就付委」。

昨日國民黨團的提案內容指出，卓榮泰無心且無能治國，卻長於政治操弄，罔顧行政院對立法院負責，須受全國最高民意的國會監督憲政義務，卻喊話要求立法院辯論預算，又龜縮反悔，混淆監督制衡憲政體制，實自曝其短，貽笑大方。政府「依法」編列預算，「依法」施政，賴卓選前是人民公僕，執政後變慣老闆。

藍營要求，針對中央政府總預算案中，攸關重大民生新興資本支出及新興計畫部分，於電視台舉行3場全國轉播的辯論會，以「國民黨三長VS.行政院三長」方式進行。

在野呼籲卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德「沒出席」彈劾案，錯失向全民說明機會，應趁機讓民眾清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視與裁判。