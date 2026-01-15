3對3鬥牛被撞倒舉拳作勢打人？鏡頭君還他清白

基隆市吳姓男子打籃球時，被控不滿小維(化名)運球撞倒他，起身後舉右拳欲毆打小維，基隆地院審理後判他無罪。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市吳姓男子與少年小維(化名)打籃球比賽時，被運球上籃的小維撞倒，挨告辱罵小維「五字經」髒話後，舉右拳作勢要打小維。基隆地院審理時，勘驗球場監視器發現，吳男被小維撞倒後，舉左手平指少年，並無舉右拳作勢毆打的動作，加上有證人證稱，吳當時只是憤怒地走向少年，並無揮拳攻擊的舉動，因此判吳男無罪。

吳姓男子被控，前年7月9日晚間，在基隆市安樂區四維籃球場與小維等6人在打3對3鬥牛比賽時，吳被運球上籃的小維撞倒後，辱罵「五字經」、「你怎麼這樣打球」，並舉拳作勢欲毆打小維，讓小維心生恐懼報警提告。檢方調查時，與小維同隊的球友證稱，有目擊吳男舉右拳要打小維，檢方因此將吳男依涉犯兒童及少年福利與權益保障法，及「刑法」成年人故意恐嚇少年危害安全罪提起公訴。

法院勘驗球場監視畫面發現，當時小維上籃時撞倒吳男，吳男起身後雖有舉手並走向小維，且有證人證稱，吳男被撞倒起身後，只是憤怒地走向少年，欲上前理論，並無揮拳攻擊的舉動，與監視器拍到的畫面相符，並無「舉拳作勢毆打」的動作。

法官認為，吳男雖有辱罵「五字經」、並逼近小維的行為，但這些舉措屬於情緒宣洩，難以認定為恐嚇行為，更不符合恐嚇罪所需的「主觀犯意」，加上檢方提出的證據，並無法佐證吳男涉犯成年人故意恐嚇少年危害安全罪，因此判吳男無罪。

