3小時內「蘇澳變汪洋」！車非補助項目 受災戶怒炸

這個月11日，鳳凰颱風雨炸宜蘭蘇澳，3小時之內就把原本的騎樓街道淹成汪洋，停放車輛只好泡在水裡，幾乎報廢。不過比水災更讓人崩潰的是，申請以淹的高度為主，補助金額最高上限11萬，但如果1樓是店家或是單純車庫，非補助對象，讓不少店家和住戶怨聲載道。

車子停在騎樓，一場無情大雨，就這樣將他淹沒在水中，整台車輛甚至跟著超大水波左右晃動。泡水車車主家人：「後車箱自己彈開了，受不了了，救命啊，誰來救救我，晚間8點40分，只剩一個後車蓋了。」

短短3個小時，騎樓成了一片汪洋，看到這一幕真的好心痛，後續想申請補助，卻還處處碰壁。蘇澳鎮民陳宗鼎：「車輛部分毀損，因為水災也是應該要有一些補償，家裡的財產都損失，包括車輛，這樣的賠償其實遠遠不夠。」

日前宜蘭蘇澳飽受鳳凰颱風侵襲，釀成水災，不少居民家園重創。如今行政院雖然提供災後補助，但規定卻讓受災戶看傻眼。早餐店老闆楊先生：「規定那麼多是要申請什麼，乾脆不要申請了，你看看規定有多少。」

原來這回補助方式是以「淹水深度」來分級，在30公分以上但未達50公分的情況下，只能領取1萬元；若淹到50公分以上，100公分以下，才能領到3萬元；至於淹水超過100公分的重災戶，同樣可領3萬元基本補助。如果還能提供財損證明，就還能多領8萬。

雖然總額最多11萬元，但對受災戶來說，遠遠不夠補貼損失金額，尤其開店做生意或是工廠，就連透天厝一樓若是作為車庫，都不算補助範圍內，讓業者們叫苦連天。

木材行章太太：「沒有啊，都沒有補助，這木材這麼多，我要切50公分掉，你看我要賠多少。」

現在所有受災戶，只希望政府可以聽見災民心聲，放寬補助標準，共度難關。

