3小時日本藝術片《國寶》「打破賣座公式」 電影人坦言：不知為何會紅

《國寶》將代表日本角逐奧斯卡最佳國際電影。翻攝ifilm/傳影互動臉書



據日本媒體今天（11/26）報導，日本電影《國寶》創下該國真人電影的票房紀錄，由於這部作品講述傳統藝術文化，片長又將近3小時，依過去慣例來看，應該難以吸引年輕人進場觀看，最終卻打破電影業的賣座公式，連電影圈的人都坦言：「不知道為什麼會這麼紅。」

綜合日媒《週刊文春》、《東京新聞》與時事通信社報導，截至11月24日，日本電影《國寶》在該國上映172天，觀影人次突破1230萬，票房達到173.7億日圓（約34.8億元台幣），超越2003年上映的《大搜查線2：封鎖彩虹橋》，榮登日本真人電影的票房冠軍。

《國寶》原作為吉田修一在《朝日新聞》連載的同名小說，由李相日擔任電影導演，講述出生於任俠世家的立花喜久雄（吉澤亮飾），成為一名「女形」演員（由男演員在歌舞伎中扮演女性角色），他一路上與歌舞伎名門出身的大垣俊介（橫濱流星飾）互相切磋，最終成為「人間國寶」，寫下傳奇人生。

一部片長將近3小時（共175分鐘）的電影，主題是傳統藝術「歌舞伎」，依過去電影業的慣例，應該會讓許多年輕人卻步，誰能想得到，最終竟成為日影史上最大黑馬，奪下票房冠軍寶座？

事實上，連許多日本電影圈人士都沒有預料到，日本最大電影公司「東寶株式會社」的宣傳負責人市川南坦言：「完全沒料到會如此熱賣，老實說，我們也不知道為什麼會這麼紅。」

報導指出，雖然歌舞伎是日本重要的傳統藝術，但以歌舞伎為主題的電影極少，自從1939年上映《殘菊物語》之後，幾乎沒有製作其他作品，除了票房考量之外，許多人認為歌舞伎應該在劇場欣賞，而且歌舞伎的舞步和表演技巧複雜，導致拍攝電影的門檻也很高。

《國寶》上映首週末票房約3.4億日圓，並不算高，但由於熱度持續，隨著放映時間拉長，越來越多人進電影院觀看，競爭公司的製作人受訪時驚呼：「一般來說，如果第一週沒客滿，被戲院一天只排一場也不奇怪，而且長達3小時的電影，很難安排播映時段，但《國寶》完全打破這些限制。」

這名製作人說道：「既不是電視劇的番外篇，也不是漫畫改編的作品，這種電影要突破百億日圓票房，不，就算只是突破50億日圓，任何人都想不到吧。」

據悉，兩位主演吉澤亮與橫濱流星，並非歌舞伎演員出身，導演李相日坦言，在初次排練時，他在一旁觀看，心中想著：「大概沒辦法做到吧」，但兩位演員自主增加練習天數，花了一年半的時間學習歌舞伎的舞步，最終在螢幕前展現了歌舞伎的魅力。

今年9月，《國寶》在南韓釜山影展上映，南韓記者詢問導演李相日，這部電影賣座的原因，他說：「我也不太清楚，就交給大家分析了。」在日本取得佳績後，《國寶》將代表日本角逐2026年奧斯卡金像獎的最佳國際影片獎，未來在全球可能進一步受到關注。

