3少年玩「踢門挑戰」 屋主「持槍防衛」結局曝光

「踢門挑戰」（door kick challenge）近日在美國TikTok上蔓延，許多青少年會在夜間隨機踢打住戶的大門，然後拔腿狂奔。雖然看似只是惡作劇，但事實上，它是一種容易觸法、危險性極高的行為。近日就傳出3名來自美國佛州的青少年，因參與「踢門挑戰」而遭警方逮捕。

據外媒報導，上月 23 日聖約翰郡警方接獲報案，一位屋主在電話中稱有人「試圖踢開他們的門」，雖然那些人看起來沒有攜帶武器，但基於防衛需求，報案者的丈夫「已將槍拿在手上，以防他們再回來」。警方抵達現場後，在受害者住家附近找到三名身穿深色衣物躲藏的青少年，其中一人13歲，另外兩人14歲。當警察詢問他們在住戶家外做什麼時，一名少年回答：「就是做傻事。」相關畫面也全被住戶門口的監視器拍下。

警方透露，這三名青少年當晚走訪社區內多戶人家。最終，他們全被依遊蕩與窺探罪名逮捕，由於部分住戶的大門遭到破壞，其中一人另被加控刑事毀損。警方指出：「這項『挑戰』不是無害的惡作劇。如你聽到電話的對話錄音，就能知道報案人在當下已持槍在門口等著，準備射擊可能的入侵者。參與這種犯罪行為將帶來嚴重後果，甚至改變你的一生。」警方也呼籲家長與監護人務必向孩子與青少年宣導此類行為的危險性，並強調這類挑戰絕不會被容許，一旦觸法，不分年齡皆將依法逮捕與起訴。









