3屆塞揚神獸復出！柯蕭披美國戰袍入選WBC 笑談對決大谷翔平：希望別輪到我

剛在大聯盟宣布退休的塞揚傳奇強投柯蕭，確定入選美國隊參戰世界棒球經典賽，美國代表隊也在官方社群平台宣布這項消息。（翻攝自USABaseball／X平台）

去年在大聯盟宣布退休的塞揚獎傳奇強投柯蕭，今（15日）確定以投手身分代表美國出戰2025年世界棒球經典賽。對於可能對上日本球星大谷翔平的話題，柯蕭幽默表示，會緊張得不得了，「希望不是我投給他」。另一方面，剛加入芝加哥小熊隊的明星柏格曼也確定入選美國代表隊。投打頂級球星紛紛加入，外界形容是「史上最強美國隊」。

剛在大聯盟退休 復出打WBC圓夢

今年37歲的「書僮」柯蕭（Clayton Kershaw），已正式在大聯盟退休，但他的棒球生涯並沒有完全退休，美國棒球協會今日宣布，這位三屆世界大賽冠軍、三度塞揚獎得主、2014國聯MVP，將以投手身份領軍美國隊征戰世界棒球經典賽（WBC）。

廣告 廣告

柯蕭接受MLB Network專訪表示，上次代表美國已經是20多年前，當時是18U青棒代表隊時期，自己才17歲。他透露，其實美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）打電話邀請時，還以為是擔任教練角色，沒想到是希望他回歸投手角色。

談可能對決大谷翔平 直言「會緊張得不得了」

談到復出一事，柯蕭說，本來對復出並沒有多大興趣，但10天前重新練投，狀況比預期好，「感覺還不錯，應該沒問題。」

至於他與日本球星大谷翔平可能對決的話題，柯蕭受訪幽默表示：「如果真的輪到我在決賽投給日本，那肯定代表事情不太妙。我覺得我們有很多投手能應付大谷翔平，不太可能是我出馬。如果真的發生了，我一定會緊張得不得了。」

明星三壘手柏格曼也入選 投打陣容再升級

另一方面，剛與芝加哥小熊簽下5年總值1億7500萬美元合約的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），今日確定入選WBC美國代表隊，美國隊透過官方帳號對外公布。

再有柯蕭和柏格曼入選，美國隊投打陣容再添頂級球星，被外界形容是「史上最強美國隊」。

更多鏡週刊報導

台積電ADR飆逾4%！16兆投資換到15%關稅 添利多？股民盤前吵翻：不敢買也不敢空

今起雨區擴大！「這些地區」迎雨彈 日夜溫差仍大「中部以北恐飆26度」

Cosplay注意！隨機殺人案後升級維安 台北動漫節「擬真槍械、刀劍道具禁入場」服儀也有新規定