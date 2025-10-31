3巨頭南韓吃炸雞！黃仁勳為何欽點Kkanbu Chicken 背後意涵太深奧了

黃仁勳首次體驗南韓「炸雞與啤酒」文化，並與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣共進晚餐。（翻攝自koreajoongangdaily.joins.com）

輝達執行長黃仁勳睽違15年再訪南韓，昨（30日）於首爾江南區三成洞的Kkanbu Chicken餐廳，首次體驗南韓「炸雞與啤酒」文化，並與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣共進晚餐，意外引爆炸雞市場熱潮。

據Kkanbu Chicken首爾中區加盟店主梁某向《韓聯社》表示：「昨天客人至少多了30%，店裡幾乎擠滿了，老顧客甚至因沒座位只好離開。希望未來品牌能在世界上更有名，吸引更多穩定的客源。」另一位店主也透露，當晚營業額比平常高出1.5倍。

廣告 廣告

受此影響，外送APP「Baemin」上Kkanbu Chicken成為即時搜尋第1名，訂單量暴增，分店銷售額倍增，部分門市於當晚11點前提前售罄。Baemin也在APP主頁顯示Kkanbu Chicken品牌圖示，並發放外帶專用折扣券。

黃仁勳除品嘗炸雞外，還飲用海特真露的人氣啤酒Terra混燒酒，並將自己準備的「香蕉牛奶」分給民眾，向全球推廣韓食。賓格瑞公司表示，香蕉牛奶在海外觀光客間相當受歡迎，此舉將進一步推動出口擴張。海特真露也計畫藉由黃仁勳的稱讚，將「Tesla（Terra+Soju）」積極向海外消費者宣傳。

Kkanbu Chicken創立於2006年，2008年成立法人，是南韓炸雞市場中僅次於BHC、BBQ、Kyochon的成功品牌，去年全國共有152家加盟店、10家直營店，全年營業額約292億韓元，淨利約30億韓元。疫情期間曾出現4.8億韓元的淨損失，但2023年已恢復盈利。

雖然Kkanbu Chicken未上市，但黃仁勳與兩大企業巨頭的聚餐消息，迅速在社群媒體上發酵，使競爭對手Kyochon F&B 今天股價一度飆升14.44%，家禽加工業者Cherrybro股價也衝上漲停，成交量達平日約200倍。KOSDAQ上的炸雞機器人公司Neuromeka股價同樣大漲。

《彭博》分析，此事件凸顯「爆紅效應」與「迷因文化」對南韓股市的影響。南韓市場中偏好高風險的散戶投資人，往往追逐與文化、政治或經濟熱點相關的短線題材，此類漲勢多出現在小型股，與公司實際營運無直接關聯。

至於為何黃仁勳選擇這家店？韓國旅遊達人王天中指出，「Kkanbu」韓文意為摯友、夥伴，是店家創辦人童年與好友共享炸雞的回憶。黃仁勳選擇在此與三星、現代兩大企業巨頭聚餐，也象徵著三方「攜手合作、建立夥伴關係」的文化意涵。他進一步分析，此舉在商務、文化及媒體層面都極具巧思：輕鬆聚餐破除距離感，傳遞合作與信任訊息，同時具話題性，成功吸引全球關注。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

英女領救濟金痛罵「政府小氣又羞辱人」 網酸：拿免費錢還叫苦

震驚考古界！瑞典釣客挖蚯蚓 意外掘出「最完整中世紀早期銀器寶藏」

鄭麗文稱普丁不是獨裁者 民進黨嘆：國民黨已和獨裁陣營同陣線