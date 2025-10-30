3巨頭會面！ 黃仁勳揪三星、現代會長「吃炸雞談AI」

黃仁勳揪三星及現代會長吃炸雞談AI。（圖片來源／YonhapnewsTV提供 )

輝達執行長黃仁勳睽違15年再訪南韓，30日晚間與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣共進晚餐，選擇地道韓式炸雞配燒啤，展現親民作風。黃仁勳除攜帶日本酒、「DGX Spark」AI超級電腦作為禮物，更暗示將與南韓大廳展開重大合作！現場聚集上百名粉絲，南韓當局出動大批警力維護秩序，充分彰顯黃仁勳在南韓的超高人氣。

黃仁勳揪三星及現代會長吃炸雞談AI。（圖片來源／YonhapnewsTV提供 )

輝達執行長黃仁勳時隔15年再度訪問南韓，於30日晚間在首爾與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣共進晚餐，三位科技巨頭選擇了地道的韓式炸雞配燒啤作為餐點。黃仁勳此行不僅帶來了女兒準備的日本酒及輝達最新個人AI超級電腦「DGX Spark」作為禮物，更展現親民作風，與現場粉絲互動，並暗示將與南韓大廠有重大合作計畫。

即使天氣寒冷，黃仁勳仍以其標誌性的短袖T恤搭配皮衣外套現身南韓首爾，引起媒體與民眾的高度關注。這次晚餐選擇了接地氣的韓國炸雞與啤酒，三位科技產業領袖的聚會畫面相當罕見。黃仁勳不僅帶來精心準備的禮物，還親自簽名贈送給兩位會長，同時表示：「今天是人生最棒的一天」。黃仁勳讚揚韓國在製造記憶體和晶片方面表現出色，並表示輝達在韓國有許多合作夥伴，他對他們的能力充滿信心。

黃仁勳送日本酒及.DGX Spark給兩位會長。（圖片來源／YonhapnewsTV提供 )

晚餐期間，黃仁勳展現了輕鬆活潑的一面，對隔壁桌的燒啤塔表示好奇，還為小朋友和結婚請柬簽名。當被問及誰買單時，黃仁勳幽默回應：「我兩個朋友很有錢」，最後由李在鎔會長支付。黃仁勳還敲響餐廳的黃金鐘，宣布當晚所有人免費用餐。

離開餐廳時，黃仁勳維持親民風格，拿著炸雞和薯條分享給等候在外的粉絲。當被問及高頻寬記憶體供應狀況時，他表示將有好消息分享，外界預測輝達可能與三星、現代汽車等韓國企業展開大規模合作。對於近期的川習會，黃仁勳表示相信兩位總統有良好對話，美國與中國有重要計畫和討論。

黃仁勳時隔15年訪韓，粉絲搶拍打卡。（圖片來源／YonhapnewsTV提供 )

整個活動現場聚集了上百名粉絲，南韓當局出動大批警力維護秩序，充分展現黃仁勳在南韓的影響力和魅力。

