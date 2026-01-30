3帥警穿內褲臥底為哪齣？男性會館「扣保險套」惹議 疾管署出手發函了

記者簡浩正／台北報導

台中警方日前對外宣布，利用假扮客人方式查獲男性交友休憩空間涉嫌妨害風化、違反社會秩序維護法等罪嫌，並將現場搜到的「保險套、潤滑液」列為證物，還提及派出3名「天菜級」男警入內、脫到僅穿1條內褲取信業者，大喊「太犧牲了」；引發民團批評，質疑釣魚執法及違背公衛精神、充滿歧視。疾管署昨也證實已經發函給警政及法務單位，請其審慎衡酌將保險套等列為證物的必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施。

台灣露德協會發出「拒絕將防疫物資犯罪化，捍衛性健康與社群人權」聲明，表示媒體報導指出，台中警方派員喬裝進入逢甲商圈同志交友會館，並將現場的保險套與潤滑液列為犯罪證物移送。社團法人台灣露德協會長期致力於愛滋防治、性健康推廣與社群關懷，對此類違背公衛精神、充滿歧視色彩的執法行動，表達深切關注與遺憾。

同時，協會也對部分媒體將此次事件進行獵奇式與娛樂化的報導手法，感到憤怒與不安。媒體應擔負引導公眾理解多元文化與人權議題的責任，而非消費特定性別與性傾向群體，以聳動標題與細節滿足大眾的好奇心。這樣的報導方式不僅傷害了當事人，也強化社會對性少數的汙名與恐懼，進一步加深社群的隱形與邊緣。

協會認為，保險套是防疫工具，不應成為犯罪證物；歷史教訓不容重演，「保險套矛盾」傷害公衛基礎；停止獵巫式執法。

對此，疾管署表示，疾管署尊重警/檢方基於社會秩序維護及相關法令所執行的察查任務；惟基於傳染病防治，疾管署呼籲民眾採取安全性行為，使用保險套及水性潤滑劑，以預防感染性傳染病；亦樂見相關業者於營業場所能主動提供，以共同維護民眾健康安全。

疾管署將函請警政及法務單位，基於防疫與性傳染病預防，共同維護民眾健康，請審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物之必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施，增加疾病傳播風險，影響民眾健康。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

