3年來都看錯..波蘭正妹驚覺「原來不是香蕉線」 萬人被洗腦：以後搭捷運回不去了

北捷板南線（BL）的英文名稱為「Bannan Line」，因字母外觀與香蕉的英文高度雷同，讓不少生活在台灣的外國旅客產生趣味視覺盲點。（翻攝自threads）

台灣便利的交通網路與雙語化環境，吸引不少外國人來台定居，不過日常生活中習以為常的公共設施標示，在外國人眼裡竟可能不小心看錯成為趣味。一名在台灣生活已有3年的波蘭籍女子，日前就在Threads上分享自己過去3年來天天接觸的捷運路線，竟一直看錯其英文字母，甚至在腦海中為這條捷運線起了一個意想不到的綽號。

台北捷運板南線為何變成「香蕉線」？

該名波蘭女子在Threads發文指出，日前在捷運車廂內抬頭端詳路線圖時，目光停留在代表藍色的「板南線（BL）」標示上。此時該名波蘭女子才赫然驚覺，這條貫穿台北市核心區域的交通要道，官方英文名稱是「Bannan Line」，而不是自己這3年來一直以為的「香蕉線」。

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造成這場長達3年誤會的原因，僅是因為板南線的羅馬拼音「Bannan」，與英文香蕉「Banana」，兩者拼法僅有尾端字母的些微差異。

由於兩個單字的英文字母長度相仿，且發音與字型線條具備高度既視感，在倉促趕車時若僅是粗略一瞥，極容易產生視覺上的混淆。

該名波蘭女子將這段搭捷運的側拍照片上傳至網路，坦言自己發現真相的當下也忍不住笑到不行，對這場持續多年的美麗誤會感到十分荒謬與逗趣。

不只有外國人誤會「banana line」？

大批台灣網友看完對比後紛紛驚呼被洗腦：「完蛋了，我現在滿腦子都是香蕉🍌的板南線」「留友看藍色香蕉線」「那妳有想過，為何香蕉線是藍色的BL嗎」「還好妳沒叫它藍蕉線」「我朋友之前聽我介紹台灣盛產香蕉 然後來台灣找我玩 他一直跟我說他在搭banana line我一直聽不懂」「猛一看還真像😂😂台灣人平常搭捷運根本不會看英文翻譯⋯」「自從你說了，以後可能真的大家會叫香蕉線🤣」「 從他開通的第二個星期，和我幾個在美國讀書的假ABC朋友統稱這條叫做香蕉線，20多年都過去了⋯」「我都一直唸香蕉線 覺得好可愛」。

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